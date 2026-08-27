Amerikaner stellt Rekord auf, indem er Tausende Gegenstände in seinem Bart platziert

·3·Welt
Amerikaner stellt Rekord auf, indem er Tausende Gegenstände in seinem Bart platziert

Manche Menschen nutzen verschiedene Pflegeprodukte für ihren Bart. Der Amerikaner Joel Strasser nutzt seinen dichten Bart jedoch für einen völlig anderen Zweck – er stellt Weltrekorde auf, indem er Tausende von Gegenständen darin unterbringt.

Der US-Rekordhalter hat es dank seines riesigen und dichten Bartes bereits mehrfach in die „Guinness World Records“ geschafft. Eines seiner erstaunlichsten Ergebnisse war, 3500 Zahnstocher in seinem Bart zu platzieren . Dieser Rekord wurde 2018 aufgestellt.

Ein bärtiger Mann befestigt neben einem Weihnachtsbaum kleine bunte Kugeln an seinem Bart.

Joel hörte damit nicht auf. Im Jahr 2022 stellte er einen weiteren Weltrekord auf, indem er 710 Weihnachtskugeln an seinem Bart befestigte. Dafür musste er mehrere Stunden lang mit großer Geduld und Präzision arbeiten.

Ein Mann mit buntem Weihnachtsschmuck im Bart steht vor einem Weihnachtsbaum.

Zu den Gegenständen, die er in seinem Bart platziert hat, gehören Stöckchen, Golf-Tees, Papierstrohhalme, Gabeln und sogar Stifte. Zum Beispiel gelang es Strasser auch, 456 Stifte gleichzeitig in seinem Bart unterzubringen.

Joel StrasserGuinness World RecordsBartUngewöhnliche RekordeUSA
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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