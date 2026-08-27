Historische Qualifikation: Wie viel Preisgeld hat Umarali Rakhmonaliyev in Aserbaidschan verdient?

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Historische Qualifikation: Wie viel Preisgeld hat Umarali Rakhmonaliyev in Aserbaidschan verdient?

Der aserbaidschanische Verein Sabah hat ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufgeschlagen, indem er sich für die Ligaphase der UEFA Champions League im neuen Format qualifizierte. Die Vereinsführung beschloss, die Spieler für diesen historischen Erfolg mit einer bedeutenden finanziellen Prämie zu belohnen.

Laut der renommierten aserbaidschanischen Sport24.az Publikation erhält jeder Spieler, der in den entscheidenden Qualifikationsspielen zum Einsatz kam und zum Einzug in die Ligaphase beigetragen hat, einen Sonderbonus in Höhe von 60.000 Manat (ca. 35.000 US-Dollar). Das entscheidende Tor des usbekischen Legionärs

Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft Umarali Rakhmonaliyev

gehört zu den Stars, die den vollen Bonusbetrag erhalten: Glanzleistung gegen Hapoel: Der usbekische Spieler erzielte im entscheidenden Rückspiel der Play-off-Runde gegen den israelischen Klub Hapoel (5:2) ein spektakuläres Tor und besiegelte damit den deutlichen Sieg seines Teams.

  • Anerkennung im Wert von 35.000 Dollar: Dank seines aktiven Einsatzes auf dem Platz und seines Tores erhielt Rakhmonaliyev den vollen Hauptbonus von 60.000 Manat (35.000 Dollar).

  • Zahlungsstruktur für Ersatzspieler Die Vereinsführung vergaß auch die Spieler nicht, die im Kader standen, aber nicht zum Einsatz kamen:

50-Prozent-Satz:

Spieler, die im Rückspiel der Play-offs auf der Bank blieben, erhalten die Hälfte des gesamten Bonuspools, also

  • 30.000 Manat (ca. 17.500 US-Dollar). Umarali Rakhmonaliyev und sein Team werden nun in der Ligaphase der Champions League gegen die europäischen Spitzenklubs antreten. 30 ming manat (taxminan 17,5 ming AQSH dollari) miqdoridagi pulni qo‘lga kiritadi.

Endilikda Umarali Rahmonaliyev va uning jamoasi Chempionlar ligasining umumiy bosqichida qit’aning grand klublariga qarshi saf tortadi.

Umarali RakhmonaliyevSabahChampions LeagueAserbaidschanFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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