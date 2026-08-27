Samsung Galaxy S26 FE vorgestellt: 7 Jahre Support und KI

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Samsung Galaxy S26 FE vorgestellt: 7 Jahre Support und KI

Samsung hat offiziell das Galaxy S26 FE vorgestellt, das erschwinglichste Mitglied der Galaxy S26-Flaggschiff-Familie. Laut Ixbt.com bietet das neue Gerät eine Reihe bedeutender Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, darunter einen modernen 3nm-Prozessor und erweiterte Galaxy AI-Funktionen. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses Modell ist das erste der Galaxy S26-Familie, das ab Werk mit Android 17 und One UI 9 ausgeliefert wird. Der Hersteller hat zudem fortschrittliche Funktionen, die bei teureren Flaggschiffen debütierten, auf dieses preisgünstige Modell übertragen, was den Nutzern zusätzlichen Komfort bietet.

Smartphone-Funktionen und technische Daten

Das Gerät ist mit einem 6,7-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und 1900 Nits Spitzenhelligkeit ausgestattet. Die Akkukapazität beträgt 4900 mAh und unterstützt 45 W schnelles kabelgebundenes Laden sowie 15 W kabelloses Laden.

Das Hauptkameramodul umfasst einen 50 MP Hauptsensor, ein 8 MP Teleobjektiv mit 3-fachem optischen und 30-fachem kombinierten Zoom sowie ein 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv. Die Frontkamera ist ebenfalls mit einem 12 MP Sensor ausgestattet.

Künstliche Intelligenz und Software

Das Galaxy S26 FE ermöglicht durch die My FanCam-Funktion die automatische Verfolgung einer ausgewählten Person in einem bereits aufgenommenen Video und hält diese in der Bildmitte. Horizon Lock hält den Horizont des Videos stabil, selbst wenn das Smartphone um volle 360 Grad gedreht wird.

Zusätzlich wurde der Nightography-Nachtmodus verbessert und die Photo Assist-Funktion zur Bearbeitung von Fotos per Texteingabe hinzugefügt. Der Now Brief-Assistent hilft dabei, Widgets für Ernährung, Gesundheit oder Wetterinformationen in natürlicher Sprache zu erstellen.

Das Unternehmen verspricht für dieses Modell sieben Jahre lang große Betriebssystem-Updates und Sicherheitspatches. Käufer erhalten zudem ein sechsmonatiges Abonnement für den Google AI Pro-Dienst mit 5 TB Cloud-Speicher.

Das neue Galaxy S26 FE wird in drei Farben erhältlich sein. Die Basisversion mit 128 GB Speicher kostet 700 Dollar und soll Anfang September in den Handel kommen.

SamsungGalaxy S26 FEGalaxy AIAndroid 17Smartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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