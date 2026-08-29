Rayan Cherki kritisiert seine Leistung nach dem Sieg gegen Crystal Palace

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Rayan Cherki kritisiert seine Leistung nach dem Sieg gegen Crystal Palace

Im Rahmen des neuesten Spieltags der englischen Premier League war Manchester City zu Gast bei Crystal Palace und feierte einen deutlichen 4-1 Sieg. Mittelfeldspieler Rayan Cherki, der zweimal gegen die Gastgeber traf, verbarg seine Unzufriedenheit mit seiner Leistung in der ersten Halbzeit nicht und bewertete seinen Auftritt hart, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut GOAL.com übernahmen die Citizens im Selhurst Park in der zweiten Halbzeit die volle Kontrolle über das Spiel. Erling Haaland erzielte ebenfalls einen Doppelpack, während Phil Foden zwei Vorlagen lieferte. Dieser Sieg sicherte Manchester City einen perfekten Start in die neue Premier-League-Saison.

Rayan Cherkis kritische Einschätzung seiner Leistung

Obwohl er zum Spieler des Spiels avancierte, kritisierte der ehemalige Mittelfeldspieler von Lyon in einem Interview mit Sky Sports offen seine Aktionen in den Anfangsminuten. Ihm zufolge hatte das Team in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, Räume zu finden, und seine persönliche Leistung entsprach nicht dem geforderten Standard.

"Meine Leistung war nicht gut. In der ersten Halbzeit konnten wir keine Lücken finden, und ich habe sehr schlecht gespielt", gab der Franzose zu. Er betonte zudem, dass es gelang, das Spiel in der zweiten Halbzeit dank der Anweisungen und taktischen Umstellungen von Cheftrainer Enzo Maresca grundlegend zu verändern.

Eine neue Ära und historische Ergebnisse

In dieser Saison gab es bedeutende Veränderungen im Team. Rayan Cherki merkte an, dass die Ära von Pep Guardiola beendet ist und unter dem italienischen Trainer Enzo Maresca ein neues Kapitel beginnt. Der Spieler glaubt, dass das Team bereit ist, seine besten Qualitäten auf dem Platz zu zeigen.

Es ist erwähnenswert, dass Rayan Cherki in seinen ersten beiden Premier-League-Spielen zwei Tore und zwei Vorlagen verbucht hat. Statistiken zufolge ist er der dritte Spieler in der Geschichte der englischen Meisterschaft, dem in den ersten beiden Saisonspielen jeweils ein Tor und eine Vorlage gelangen. Zuvor hatten nur Thierry Henry und Didier Drogba ein solches Ergebnis erzielt.

Rayan CherkiManchester CityPremier LeagueErling HaalandEnzo Maresca
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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