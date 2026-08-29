Usbekischer Staatsbürger in der Region Almaty erstochen

·10·Welt
Usbekischer Staatsbürger in der Region Almaty erstochen

Kasachstans, in der Region Almaty im Bezirk Talgar im Dorf Aktas, ist ein 35-jähriger usbekischer Staatsbürger, der dort als Verkäufer von Tandoor-Brot arbeitete, nach einer Messerattacke verstorben. Dies berichtete Zakon.kz .

Berichten zufolge arbeitete der Verstorbene seit fünf Jahren in der örtlichen Bäckerei. Der Vorfall ereignete sich während eines Streits mit einem Kunden. Ersten Informationen zufolge eskalierte eine verbale Auseinandersetzung in eine Schlägerei.

Während des Streits zog ein 56-jähriger Tatverdächtiger ein Messer und stach dem usbekischen Staatsbürger zweimal in den Brustbereich. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizeibehörde der Region Almaty hat ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen wurde der 56-jährige Verdächtige identifiziert, festgenommen und in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die Polizei teilte mit, dass er die Tat gestanden hat.

Es heißt, der Verstorbene sei bei der lokalen Bevölkerung sehr bekannt gewesen. Berichten zufolge genoss er ein hohes Ansehen im Dorf und verteilte freitags sogar kostenlos Brot.

Die Ermittlungen dauern an. Die Strafverfolgungsbehörden klären derzeit alle Hintergründe des Konflikts.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Weltuntergangs“-Staffel nimmt in den USA ihren Dienst auf„Weltuntergangs“-Staffel nimmt in den USA ihren Dienst aufHeute, 13:03Trump kündigt „größten Deal der Geschichte“ mit Venezuela anTrump kündigt „größten Deal der Geschichte“ mit Venezuela anHeute, 12:46„Für solche Menschen gibt es kein Erbarmen.“ Sadyr Dschaparow fordert Bestrafung von „Volksfeinden“„Für solche Menschen gibt es kein Erbarmen.“ Sadyr Dschaparow fordert Bestrafung von „Volksfeinden“Heute, 12:39Zwei Straßenbahnen in Istanbul zusammengestoßenZwei Straßenbahnen in Istanbul zusammengestoßenHeute, 11:1215-jähriges Mädchen lebte 20 Tage lang mit einer Nadel im Darm15-jähriges Mädchen lebte 20 Tage lang mit einer Nadel im DarmHeute, 10:57„Ich bin der Größte“: Trump veröffentlicht Ranking der US-Präsidenten!„Ich bin der Größte“: Trump veröffentlicht Ranking der US-Präsidenten!Heute, 10:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich