Usbekischer Staatsbürger in der Region Almaty erstochen

Kasachstans, in der Region Almaty im Bezirk Talgar im Dorf Aktas, ist ein 35-jähriger usbekischer Staatsbürger, der dort als Verkäufer von Tandoor-Brot arbeitete, nach einer Messerattacke verstorben. Dies berichtete Zakon.kz .

Berichten zufolge arbeitete der Verstorbene seit fünf Jahren in der örtlichen Bäckerei. Der Vorfall ereignete sich während eines Streits mit einem Kunden. Ersten Informationen zufolge eskalierte eine verbale Auseinandersetzung in eine Schlägerei.

Während des Streits zog ein 56-jähriger Tatverdächtiger ein Messer und stach dem usbekischen Staatsbürger zweimal in den Brustbereich. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizeibehörde der Region Almaty hat ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen wurde der 56-jährige Verdächtige identifiziert, festgenommen und in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die Polizei teilte mit, dass er die Tat gestanden hat.

Es heißt, der Verstorbene sei bei der lokalen Bevölkerung sehr bekannt gewesen. Berichten zufolge genoss er ein hohes Ansehen im Dorf und verteilte freitags sogar kostenlos Brot.

Die Ermittlungen dauern an. Die Strafverfolgungsbehörden klären derzeit alle Hintergründe des Konflikts.