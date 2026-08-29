„Für solche Menschen gibt es kein Erbarmen.“ Sadyr Dschaparow fordert Bestrafung von „Volksfeinden“

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„Für solche Menschen gibt es kein Erbarmen.“ Sadyr Dschaparow fordert Bestrafung von „Volksfeinden“

Der Präsident von Kirgisistan Sadyr Dschaparow, forderte nach eigenen Angaben eine harte Bestrafung für Personen, die Gelder von ausländischen Kräften erhalten und versuchen, die Lage im Land zu destabilisieren.

Der kirgisische Staatschef äußerte sich dazu am 29. August in Bischkek während einer Garnisonsbesichtigung, an der Sicherheitskräfte beteiligt waren, die für die Sicherheit des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und der VI. World Nomad Games zuständig sind.

„Wir müssen die wenigen Volksfeinde in unserer Mitte, die sich dem Einfluss ausländischer Kräfte hingeben, von ihnen Gelder erhalten und versuchen, das Land zu destabilisieren und Panik in der Bevölkerung zu verbreiten, hart bestrafen. Für solche Menschen gibt es kein Erbarmen“, sagte Sadyr Dschaparow.

Der Präsident betonte, dass „eiserne Disziplin“ eine der Grundvoraussetzungen für die Entwicklung des Landes sei, und forderte von den Sicherheitskräften ein hohes Maß an Professionalität und Verantwortung.

Dschaparow wies zudem darauf hin, dass die materiell-technische Basis der Strafverfolgungsbehörden gestärkt, die Gehälter der Mitarbeiter erhöht, soziale Unterstützungsmaßnahmen ausgeweitet und digitale Technologien eingeführt wurden.

Polizeibeamte demonstrieren einer Gruppe von Männern in Anzügen auf der Straße etwas.

Zuvor hatte die kirgisische Regierung angekündigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen im Land im Vorfeld des Gipfels der SOZ-Staatschefs und der VI. World Nomad Games verschärft würden.

Die VI. World Nomad Games finden vom 31. August bis zum 6. September in Kirgisistan statt. Es werden fast 3.000 Athleten aus über 100 Ländern erwartet. Die Spiele sind in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Der Gipfel der SOZ-Staatschefs findet voraussichtlich vom 30. August bis zum 1. September in Bischkek statt.

Derzeit umfasst die SOZ 10 Länder: Belarus, Indien, Iran, Kasachstan, China, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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