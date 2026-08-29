105-jährige Frau nach 24 Stunden inmitten der Trümmer in Nepal lebend gefunden

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105-jährige Frau nach 24 Stunden inmitten der Trümmer in Nepal lebend gefunden

Die Nachricht, dass eine 105-jährige Frau nach fast 24 Stunden inmitten der Trümmer in Nepal lebend gerettet wurde, hat vielen Hoffnung gegeben. Ihr Haus wurde zerstört und sie war unter den Trümmern begraben.

Die Lage in der Umgebung war äußerst schwierig. Während die Suche nach Menschen in den Trümmern weiterging, gelang es den Rettungskräften, die alte Frau zu finden.

Sie wurde vorsichtig aus den Trümmern geborgen und an einen sicheren Ort gebracht.

Nach fast 24 Stunden der Ungewissheit gab das lebende Auffinden der 105-jährigen Frau sowohl den Rettern als auch ihren Angehörigen große Hoffnung. In einer Zeit, in der viele Gebäude durch die Naturkatastrophe zerstört wurden, erregte ihr Überleben besondere Aufmerksamkeit.

Dank der unermüdlichen Suche der Rettungskräfte wurde sie unter den Trümmern gefunden und in ein sicheres Gebiet gebracht.

Die Rettung der 105-jährigen Frau hat erneut gezeigt, dass der Kampf um das menschliche Leben selbst in den schwierigsten Momenten von Naturkatastrophen weitergeht.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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