Trump kündigt „größten Deal der Geschichte“ mit Venezuela an

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Trump kündigt „größten Deal der Geschichte“ mit Venezuela an

US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass ein „Öl-Deal von historischem Ausmaß“ mit Venezuela abgeschlossen wurde. Dies teilte er über sein soziales Netzwerk Truth Social mit.

„Die USA haben mit Venezuela den größten Öldeal der Weltgeschichte abgeschlossen!“, verkündete Trump.

Er erklärte, dass das Abkommen auf seine Anweisung hin von US-Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth in Zusammenarbeit mit der amtierenden venezolanischen Präsidentin Delcy Rodríguez sowie Vertretern der Privatwirtschaft ausgearbeitet wurde.

Laut Donald Trump haben die USA ein Kontrollpaket an den nachgewiesenen venezolanischen Ölreserven von über 65 Milliarden Barrel erworben.

„Dieses historische Abkommen verdoppelt die amerikanischen Ölreserven mehr als, erhöht das für unser Land verfügbare Ölvolumen erheblich und wird in den kommenden Jahren zu deutlich niedrigeren Benzinpreisen für alle Amerikaner führen“, so der US-Präsident.

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