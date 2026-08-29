„Weltuntergangs“-Staffel nimmt in den USA ihren Dienst auf

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„Weltuntergangs“-Staffel nimmt in den USA ihren Dienst auf

Die US Air Force hat offiziell die neue 5. Hubschrauberstaffel auf der Joint Base Andrews bei Washington aktiviert. Die Einheit wird an Missionen beteiligt sein, die die Evakuierung der Staatsführung und hochrangiger Beamter in sichere Gebiete in Notfällen sowie die Sicherstellung der Kontinuität der Regierungsarbeit betreffen. Dies teilte die Air Force mit.

Die neue Staffel wurde am 27. August gegründet. Dies bedeutet, dass zum ersten Mal seit 60 Jahren eine neue Hubschrauberstaffel der US Air Force auf der Joint Base Andrews aktiviert wurde.

Die 5. Staffel wird künftig HH-60W Jolly Green II Hubschrauber erhalten. Die US Air Force plant, die 26 veralteten UH-1N Huey-Hubschrauber auf der Basis Andrews durch die gleiche Anzahl neuer HH-60W-Maschinen zu ersetzen.

Diese Hubschrauber dienen der schnellen Reaktion für die US-Führung in Krisensituationen in Washington und der National Capital Region, dem Transport hochrangiger ziviler und militärischer Beamter sowie der Gewährleistung der Kontinuität der Regierung.

Die neuen HH-60W-Hubschrauber sind den aktuellen UH-1N-Maschinen in Bezug auf Geschwindigkeit, Reichweite und Nutzlast überlegen. Die anfängliche Einsatzbereitschaft ist für 2029 geplant, die volle Einsatzbereitschaft für 2030.

Während der Übergangszeit werden die 5. Hubschrauberstaffel und die bestehende 1. Hubschrauberstaffel parallel operieren. Die 1. Staffel wird kritische Missionen mit den UH-1N-Maschinen fortsetzen, während sie auf die neuen HH-60W-Hubschrauber umstellt.

In den Medien wird die neue Einheit aufgrund ihrer Aufgaben zur Evakuierung hochrangiger Beamter in Notfällen und zur Sicherstellung der Kontinuität der Regierungsarbeit als „Weltuntergangs“-Staffel bezeichnet. Dies ist jedoch nicht ihr offizieller Name. Der offizielle Name lautet 5th Helicopter Squadron.

US Air ForceJoint Base AndrewsHH-60WMilitärLuftfahrt
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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