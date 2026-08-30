Was wird bei Real Madrid über die Rückkehr von Mourinho gesagt?

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Was wird bei Real Madrid über die Rückkehr von Mourinho gesagt?

Der Trainerwechsel bei Real Madrid trägt bereits Früchte. Mit der Ankunft des erfahrenen portugiesischen Trainers José Mourinho sind deutliche positive Veränderungen in der Kabine und im Vereinsmanagement zu beobachten. Laut der einflussreichen spanischen Publikation AS ist der Glaube innerhalb der Führungsebene und bei den Spielern der „Königlichen“, dass die Verpflichtung von Mourinho der absolut richtige Schritt war, stärker denn je.

Die Atmosphäre im Verein unterscheidet sich grundlegend von der Ära des vorherigen Trainers Xabi Alonso und ist nun von einem völlig neuen psychologischen und professionellen Geist geprägt.

„Überzeugen ohne Zwang“: Wie hat Mourinho frischen Wind zu Real gebracht?

Der portugiesische Trainer, bekannt als „The Special One“, begann seine Arbeit in Madrid damit, die täglichen Gewohnheiten, internen Regeln und Trainingsabläufe der Mannschaft grundlegend zu erneuern:

  • Einzelgespräche mit jedem Spieler: José Mourinho führte individuelle Gespräche mit jedem Spieler des Kaders und erklärte klar, welche Leistung und Verantwortung er von ihnen erwartet sowie welche Ziele für das Team gesetzt wurden;

  • Eine neue Chance für alle: Spieler, die zuvor Schwierigkeiten hatten, in die Startelf zu kommen, auf der Bank saßen oder das Vertrauen verloren hatten, erhielten die volle Möglichkeit, sich zu beweisen und einen Platz in der Aufstellung zu erkämpfen;

  • Psychologischer Ansatz: Es wird angemerkt, dass der portugiesische Trainer seine taktischen Ideen den Spielern nicht aufzwingt. Stattdessen gelingt es ihm, sie aufrichtig von seiner Vision und seiner Siegermentalität zu überzeugen.

„Unser bester Transfer ist Mourinho!“

Die Führung und Experten des Madrider Klubs bewerten Mourinhos erste Wochen sehr positiv und betonen, dass der wichtigste Erfolg des Sommers nicht ein Spielertransfer war, sondern die Neubesetzung des Cheftrainerpostens:

„Unser bester Transfer in diesem Sommer fand nicht auf dem Platz statt, sondern auf der Trainerbank“, so Vertreter der Vereinsführung.

Ein solch selbstbewusster Start und das gesunde Klima im Team deuten darauf hin, dass Real Madrid zu einer Hauptkraft im Titelrennen in La Liga und auf europäischer Ebene werden wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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