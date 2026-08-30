Huawei bringt das Betriebssystem HarmonyOS auf den internationalen Markt

Der chinesische Technologieriese Huawei hat offiziell angekündigt, sein proprietäres Betriebssystem HarmonyOS weltweit zu expandieren und auf den internationalen Markt zu bringen. Dies berichtete das Portal ixbt.com. berichtet .

Am 28. und 29. August dieses Jahres veranstaltete Huawei die groß angelegte HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026 unter dem Motto „Neue intelligente Verbindungen, neue Zukunft“. Auf dieser prestigeträchtigen Veranstaltung teilte die Unternehmensführung ihre strategischen Pläne und Schritte zur Popularisierung des Systems auf internationaler Ebene mit.

Erste Schritte in Richtung globaler Expansion

Während der Veranstaltung gab Xu Zhijun, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Huawei, bekannt, dass das Unternehmen ernsthaft über eine großflächige globale Einführung des Betriebssystems HarmonyOS nachdenkt. Ihm zufolge werden in naher Zukunft spezielle Pilotprogramme für dieses Betriebssystem in bestimmten Ländern und Regionen gestartet.

Sollten diese Tests erfolgreich verlaufen, wird sich Huawei darauf konzentrieren, die HarmonyOS-Plattform für Verbraucher weltweit in größerem Umfang zu entwickeln und zu verbessern. Es wird erwartet, dass dieser Schritt eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, das Betriebssystem in Zukunft als würdige Alternative zu Android und iOS zu etablieren.

Plan für über 100 Millionen Geräte

Wie Xu Zhijun betonte, wird HarmonyOS eine echte Chance haben, auf dem Weltmarkt Fuß zu fassen, wenn die laufenden Testprozesse die erwarteten Ergebnisse liefern. Das Unternehmen hat sich diesbezüglich ehrgeizige Ziele gesetzt; insbesondere ist geplant, das Betriebssystem HarmonyOS 6 bis Ende 2026 auf über 100 Millionen Geräten weltweit zu installieren.

Die Umsetzung dieser Initiative könnte das bestehende Gleichgewicht auf dem Markt für mobile Betriebssysteme verändern und den Nutzern neue Möglichkeiten des Ökosystems bieten. Huawei arbeitet konsequent daran, seine Technologien nicht nur auf dem heimischen Markt, sondern auch international wettbewerbsfähig zu machen.