Sensationelle Show mit 39: Messi erzielt seinen ersten Viererpack für Inter Miami

Im Rahmen der regulären MLS-Saison wurde das Spiel Inter Miamigegen Montreal (7:1) zu einer weiteren makellosen Gala der Fußballlegende Lionel Messi. Der 39-jährige argentinische Torjäger erzielte 4 Tore und steuerte eine Vorlage bei, was den deutlichen Sieg seines Teams sicherte.

Dieses Spiel Lionel Messis erster offizieller Viererpack für Inter Miami und ging als eines der glanzvollsten Kapitel in die Karriere des Spielers ein.

Erstmals seit seiner Zeit beim FC Barcelona: Messis 8. Viererpack

Dieser persönliche Rekord von Messi setzte neue Maßstäbe in der Fußballgeschichte: