Sensationelle Show mit 39: Messi erzielt seinen ersten Viererpack für Inter Miami

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Sensationelle Show mit 39: Messi erzielt seinen ersten Viererpack für Inter Miami

Im Rahmen der regulären MLS-Saison wurde das Spiel Inter Miamigegen Montreal (7:1) zu einer weiteren makellosen Gala der Fußballlegende Lionel Messi. Der 39-jährige argentinische Torjäger erzielte 4 Tore und steuerte eine Vorlage bei, was den deutlichen Sieg seines Teams sicherte.

Dieses Spiel Lionel Messis erster offizieller Viererpack für Inter Miami und ging als eines der glanzvollsten Kapitel in die Karriere des Spielers ein.

Erstmals seit seiner Zeit beim FC Barcelona: Messis 8. Viererpack

Dieser persönliche Rekord von Messi setzte neue Maßstäbe in der Fußballgeschichte:

  • 8. Viererpack seiner Karriere: Das Duell gegen Montreal war das achte Spiel in der Profikarriere von Lionel Messi, in dem er mindestens 4 Tore erzielte;

  • Erstes Ergebnis seit 2020: Zuletzt erzielte der Stürmer am 22. Februar 2020 im Trikot des FC Barcelona gegen Eibar (5:0) in La Liga einen Viererpack. Nach über 6 Jahren wiederholte er dieses Kunststück auf MLS-Boden;

  • Vorlage für Suarez: Messi beschränkte sich nicht nur auf das Toreschießen, sondern lieferte auch eine brillante Vorlage für einen Treffer seines langjährigen Teamkollegen und Freundes Luis Suarez.

Lionel MessiInter MiamiMLSFußballViererpack
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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