83 Jahre altes mysteriöses deutsches Boot auf dem Meeresgrund entdeckt

Griechische technische Taucher haben im Ionischen Meer ein seltenes deutsches Schnellboot aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Das Schiff liegt in einer Tiefe von über 300 Fuß in fast vertikaler Position.

AegeanTec-Experten identifizierten das 41 Fuß lange Schiff als eines, das in der Kriegsmarine, der Marine Nazi-Deutschlands, diente, LS6 — als Leichtes Schnellboot. Experten glauben, dass es das einzige bekannte erhaltene Schiff dieses Typs sein könnte.

Das Boot befindet sich im Ionischen Meer bei Preveza, zwischen der Insel Lefkada und dem Festland. Die Entdeckung wurde Anfang dieses Monats vom AegeanTec-Meeresgeschichtsforscher Giorgos Karelas bekannt gegeben.

Die Suche nach dem Schiff begann im Jahr 2013. Der deutsche Marinehistoriker Peter Schenk lieferte durch Archivdaten Informationen über ein kleines vermisstes Kriegsmarine-Schiff im Ionischen Meer. Später entdeckte Dimitris Giannoulatos, ein Schiffssucher in der Gegend von Lefkada, mittels Sonar ein unbekanntes Objekt in 315 Fuß Tiefe.

Daraufhin stiegen die AegeanTec-Taucher Marinos Giourgas und Vasilis Spyropoulos in die Tiefe, um das Schiff zu untersuchen. Sie fanden das Schiff fast aufrecht auf dem Meeresgrund stehend vor, wobei der Aluminiumrumpf und die Aufbauten trotz der über 80 Jahre unter Wasser erstaunlich gut erhalten sind.

Experten bestätigten anhand der Abmessungen, der Aluminiumbauweise, des Hecks und der zwei Junkers Jumo 205 Dieselmotoren, dass es sich um die LS6 handelt. Ein Teil des Schleppkabels, das zum Abschleppen verwendet wurde, ist noch am Bug des Schiffes befestigt.

Die LS6 wurde von der Firma Dornier gebaut und 1941 in Dienst gestellt. Ursprünglich für Torpedooperationen konzipiert, wurde das Boot später für die U-Boot-Abwehr umgerüstet und mit Wasserbombenwerfern ausgestattet.

Historischen Aufzeichnungen zufolge wurde das Boot am 24. September 1943 auf dem Weg von Igoumenitsa nach Korfu angegriffen. Die wahrscheinlichste Version ist, dass es von sechs italienischen Reggiane Re.2002 Jagdbombern angegriffen wurde.

Explosionen in der Nähe des Schiffes verursachten schwere Schäden am leichten Aluminiumrumpf und schränkten die Manövrierfähigkeit ein. Das deutsche Militär versuchte, die beschädigte LS6 zur Reparatur nach Piräus zu schleppen.

Doch fünf Tage später, am 29. September, hielt der beschädigte Rumpf während des Schleppvorgangs dem Druck nicht stand und riss. Als Wasser in das Schiff eindrang, sank die LS6 in der Nähe von Mitikas vor der Küste von Preveza.

Experten betonen, dass die Tatsache, dass das Schiff nicht durch den Luftangriff vollständig zerstört wurde, sondern beim Abschleppen sank, zu seiner guten Erhaltung beigetragen hat. Die Aluminiumkonstruktion war ebenfalls ein Schlüsselfaktor dafür, dass die LS6 über Jahrzehnte in relativ gutem Zustand blieb.

Nach griechischem Recht gelten Schiffswracks und Flugzeugwracks, die vor mehr als 50 Jahren gesunken sind, als geschützte historische Denkmäler. Aus diesem Grund wurde der genaue Standort der LS6 nicht öffentlich bekannt gegeben.