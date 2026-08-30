Poco X8 5G Vorstellung mit 9000 mAh Akku am 4. September

Wie Ixbt.com berichtet, hat Poco das offizielle Datum für die Vorstellung seines neuen Poco X8 5G Smartphones bekannt gegeben. Die Premiere des Geräts findet voraussichtlich am 4. September dieses Jahres um 12:00 Uhr Ortszeit statt. Der Verkauf startet zunächst auf dem indischen Markt über die Plattform Flipkart. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Erste Teaser des Unternehmens enthüllten bereits das Design des neuen Gadgets. Demnach erscheint das Gerät in einem leuchtend orangefarbenen Gehäuse und wird vor einer Bergkulisse präsentiert. Dies deutet darauf hin, dass der Hersteller das Modell für Nutzer mit einem aktiven Lebensstil konzipiert hat.

Akku mit über drei Tagen Laufzeit

Das wichtigste und bemerkenswerteste Merkmal dieses Smartphones ist sein riesiger Akku. Das Modell Poco X8 5G ist mit einem 9000 mAh starken Akku ausgestattet. Laut Hersteller ermöglicht dies eine stabile Betriebsdauer von bis zu 3,2 Tagen ohne erneutes Aufladen.

Das Unternehmen bewirbt diese hohe Autonomie aktiv unter dem Slogan „Power Maxxing“. Dieser Schritt gilt als logische Fortsetzung der langfristigen Strategie der Marke Poco, Akkus mit hoher Kapazität im Segment der erschwinglichen 5G-Smartphones zu etablieren.

Bisher bleiben weitere technische Details des neuen Smartphones unter Verschluss. Informationen zu Prozessor, Display-Spezifikationen, Kamerafunktionen und Schnellladetechnologie werden voraussichtlich kurz vor dem offiziellen Vorstellungstermin bekannt gegeben.