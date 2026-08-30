Umar Nurmagomedov meldet sich nach schockierendem Knockout bei seinen Fans

·4·Sport
Umar Nurmagomedov meldet sich nach schockierendem Knockout bei seinen Fans

Ausgetragen in Shanghai, China, UFC Fight Night 286 im Hauptkampf gegen den Lokalmatador Song Yadong erlitt er in einem erbitterten Duell einen Knockout. Umar Nurmagomedov brach wenige Stunden später sein Schweigen. Der russische Kampfsportler akzeptierte die erste vorzeitige Niederlage seiner Profikarriere, bedankte sich über soziale Medien bei allen Fans und zeigte, dass er mental nicht gebrochen ist.

Der Athlet bestätigte, dass es ihm gesundheitlich gut geht, und versprach, nach der Analyse seiner Fehler stärker ins Octagon zurückzukehren.

«Danke für die Anteilnahme»: Nurmagomedov’s erstes Statement

Umar Nurmagomedov hinterließ auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen eine kurze und prägnante Nachricht:

  • Zu seinem Gesundheitszustand: «Mir geht es gut. Ein großes Dankeschön an alle, die sich nach meinem Befinden erkundigen;

  • Fehler und Rückkehrplan: Ich werde an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen», schrieb der 30-jährige Kämpfer.

Dominanz in Runde 1 und die unerwartete Wende

Der Kampf in Shanghai war reich an dramatischen Ereignissen:

  • Die ersten 5 Minuten: Umar Nurmagomedov hatte die erste Runde auf den Punktzetteln aller drei Punktrichter für sich entschieden;

  • Zusammenstoß der Köpfe und Cut: Vor der entscheidenden Situation verursachte ein unabsichtlicher Zusammenstoß einen schweren Cut über dem rechten Auge von Song Yadong, wodurch das Gesicht des chinesischen Kämpfers blutüberströmt war;

  • Blitzartiger Schlag in der zweiten Runde: Trotz der schwierigen Lage erwischte Song Yadong Umar in der zweiten Runde mit einem Konter und sicherte sich den Sieg durch einen unerwarteten Knockout. Zur Information: Umar hatte zuvor nur im letzten Jahr gegen Merab Dvalishviliin einem Titelkampf durch eine umstrittene Punktrichterentscheidung verloren und war in seiner Karriere noch nie ausgeknockt worden.

Song Yadong visiert den Meisterschaftsgürtel an: Als Nächstes der Sieger aus Dvalishvili gegen Yan?

Nach seinem zweiten spektakulären vorzeitigen Sieg in Folge enthüllte der chinesische Star seine nächsten Pläne:

  • Hauptziel — der Gürtel: Song Yadong bekundete seine Absicht, als Nächstes gegen den Sieger des Titelkampfs zwischen Merab Dvalishvili und Petr Yan anzutreten;

  • Trilogie bei UFC 333: Die mit Spannung erwartete Dvalishvili-Yan-Trilogie wird dieses Jahr bei UFC 333 am 24. Oktober in Abu Dhabi abgeschlossen. turnirida yakuniga yetadi.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Islam Makhachev reagiert auf den schockierenden K.o. von Umar NurmagomedovIslam Makhachev reagiert auf den schockierenden K.o. von Umar NurmagomedovHeute, 12:27Song Yadong enthüllt seinen Plan, Umar Nurmagomedov auszuknockenSong Yadong enthüllt seinen Plan, Umar Nurmagomedov auszuknockenHeute, 12:24Lionel Messi stellt neuen MLS-Rekord mit vier Toren gegen Montreal aufLionel Messi stellt neuen MLS-Rekord mit vier Toren gegen Montreal aufHeute, 11:32Atletico gewinnt in Sevilla und übernimmt die Tabellenführung in La LigaAtletico gewinnt in Sevilla und übernimmt die Tabellenführung in La LigaHeute, 07:58Spektakulärer 7:1-Sieg für Inter Miami: Messi erzielt einen PokerSpektakulärer 7:1-Sieg für Inter Miami: Messi erzielt einen PokerHeute, 07:56Barcelona verkauft Héctor Fort an Real Sociedad, aber mit einer wichtigen Bedingung!Barcelona verkauft Héctor Fort an Real Sociedad, aber mit einer wichtigen Bedingung!Heute, 07:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)