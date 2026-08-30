Umar Nurmagomedov meldet sich nach schockierendem Knockout bei seinen Fans

Ausgetragen in Shanghai, China, UFC Fight Night 286 im Hauptkampf gegen den Lokalmatador Song Yadong erlitt er in einem erbitterten Duell einen Knockout. Umar Nurmagomedov brach wenige Stunden später sein Schweigen. Der russische Kampfsportler akzeptierte die erste vorzeitige Niederlage seiner Profikarriere, bedankte sich über soziale Medien bei allen Fans und zeigte, dass er mental nicht gebrochen ist.

Der Athlet bestätigte, dass es ihm gesundheitlich gut geht, und versprach, nach der Analyse seiner Fehler stärker ins Octagon zurückzukehren.

«Danke für die Anteilnahme»: Nurmagomedov’s erstes Statement

Umar Nurmagomedov hinterließ auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen eine kurze und prägnante Nachricht:

Zu seinem Gesundheitszustand: «Mir geht es gut. Ein großes Dankeschön an alle, die sich nach meinem Befinden erkundigen;

Fehler und Rückkehrplan: Ich werde an meinen Fehlern arbeiten und stärker zurückkommen», schrieb der 30-jährige Kämpfer.

Dominanz in Runde 1 und die unerwartete Wende

Der Kampf in Shanghai war reich an dramatischen Ereignissen:

Die ersten 5 Minuten: Umar Nurmagomedov hatte die erste Runde auf den Punktzetteln aller drei Punktrichter für sich entschieden;

Zusammenstoß der Köpfe und Cut: Vor der entscheidenden Situation verursachte ein unabsichtlicher Zusammenstoß einen schweren Cut über dem rechten Auge von Song Yadong, wodurch das Gesicht des chinesischen Kämpfers blutüberströmt war;

Blitzartiger Schlag in der zweiten Runde: Trotz der schwierigen Lage erwischte Song Yadong Umar in der zweiten Runde mit einem Konter und sicherte sich den Sieg durch einen unerwarteten Knockout. Zur Information: Umar hatte zuvor nur im letzten Jahr gegen Merab Dvalishviliin einem Titelkampf durch eine umstrittene Punktrichterentscheidung verloren und war in seiner Karriere noch nie ausgeknockt worden.

Song Yadong visiert den Meisterschaftsgürtel an: Als Nächstes der Sieger aus Dvalishvili gegen Yan?

Nach seinem zweiten spektakulären vorzeitigen Sieg in Folge enthüllte der chinesische Star seine nächsten Pläne: