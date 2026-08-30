Das Gerät, auf das Apple-Fans gewartet haben: Faltbares iPhone wird vorgestellt

Ein Datum für die Vorstellung des faltbaren iPhone, auf das Apple-Fans seit Jahren warten, wurde festgelegt. Das Unternehmen hat offiziell angekündigt, dass es am 9. September eine Veranstaltung zur Präsentation neuer iPhones abhalten wird. Es wird erwartet, dass Apples erstes faltbares Smartphone genau bei diesem Event gezeigt wird.

Der offizielle Name des Geräts ist noch nicht bekannt. Insider und Fachpublikationen deuten jedoch darauf hin, dass es iPhone Ultra heißen könnte. Das Gerät soll über eine buchähnliche Faltkonstruktion verfügen.

Wie wird Apples erstes faltbares iPhone aussehen?

Den kursierenden Informationen zufolge wird das neue Smartphone ein völlig anderes Design als herkömmliche iPhones haben.

Wichtige voraussichtliche Spezifikationen:

externer Bildschirm — 5,5 Zoll etwa;

interner, aufgeklappter Bildschirm — 7,8 Zoll etwa;

Konstruktion — öffnet sich wie ein Buch zur Seite ;

Dicke im aufgeklappten Zustand — etwa 4,5 mm ;

biometrische Sicherheit — könnte statt Face ID über Touch ID verfügen;

Rückkameras — es wird ein Dual-Modul-System erwartet.

Der größte Vorteil des neuen Geräts könnte die Möglichkeit sein, ein Smartphone-großes Gerät beim Aufklappen in einen großen, tabletähnlichen Bildschirm zu verwandeln.

Preis könnte 2.000 $ übersteigen

Der Preis des faltbaren iPhone ist eines der Themen, das Apple-Fans am meisten interessiert.

Aktuellen Informationen zufolge könnte der Einstiegspreis des Geräts bei etwa 2.000 $ oder höher liegen. Einige Schätzungen besagen, dass Versionen mit höherem Speicher 2.500 $ bis 3.000 $ erreichen könnten.

Aus diesem Grund wird erwartet, dass es eines der teuersten iPhone-Modelle in der Geschichte von Apple sein wird.

Apples erstes faltbares iPhone könnte den Beginn einer neuen Produktkategorie für das Unternehmen markieren.

Die interessanteste Frage — wann kann man es kaufen?

Es wird erwartet, dass Apple das Gerät am 9. September vorstellt, aber das Datum der Präsentation und der Verkaufsstart könnten nicht identisch sein.

Einigen Berichten zufolge könnte der Verkauf des faltbaren iPhone aufgrund der komplexen Fertigung später als die Präsentation beginnen. Apple verfolgte 2017 beim iPhone X einen ähnlichen Ansatz.

Es gibt auch Berichte, dass das Gerät in begrenzten Stückzahlen produziert und zunächst in ausgewählten Märkten veröffentlicht werden könnte. Diese Details wurden jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Beginnt eine neue Ära für Apple?

Samsung und andere Hersteller konkurrieren bereits seit einigen Jahren auf dem Markt für faltbare Smartphones. Apple hat den Einstieg in dieses Segment jedoch lange hinausgezögert.

Nun wird erwartet, dass Apples erstes faltbares iPhone am 9. September die Bühne betritt.

Sollten sich die kursierenden Informationen bestätigen, werden Apple-Fans nicht nur ein neues iPhone-Modell sehen, sondern das erste faltbare Smartphone in der Geschichte des Unternehmens. Die größte Frage bleibt offen: Kann Apple mit einem Gerät, das über 2.000 $ kostet, den Markt für faltbare Smartphones verändern?