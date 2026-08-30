Große Show in der Humo Arena: „Tyson“ Juraev steigt gegen kirgisischen Kämpfer in den Octagon

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Große Show in der Humo Arena: „Tyson“ Juraev steigt gegen kirgisischen Kämpfer in den Octagon

Das bevorstehende große Octagon 91 Turnier, das am 5. September in der prächtigen Humo Arena in unserer Hauptstadt stattfindet, bereitet sich darauf vor, den Fans ein echtes Fest zu bieten. Die Organisatoren der Promotion haben offiziell den Haupt-Media-Kampf des Abends bekannt gegeben.

Ein strahlender Vertreter der Pop-MMA-Welt, der berühmte usbekische Kämpfer Jasurbek „Tyson“ Juraev, wird in seinem nächsten Kampf in der Octagon-Liga gegen seinen gefährlichen kirgisischen Gegner Islom Egamberdiev in den Octagon steigen.

Leistungsdaten und Statistiken der Kämpfer

Vor dem Aufeinandertreffen der beiden prinzipiellen Rivalen sehen die Statistiken wie folgt aus:

  • Jasurbek „Tyson“ Juraev: Usbekistan Der Athlet hat eine Bilanz von 6 Siegen und 2 Niederlagen, und der kommende Kampf wird sein 9. Auftritt in der Promotion sein;

  • Islom Egamberdiev: Der kirgisische Kampfsportler geht mit einer Bilanz von 3 Siegen und 3 Niederlagen in den Octagon. Er ist dafür bekannt, starken Gegnern in der Liga ernsthaften Widerstand zu leisten.

Große Show in der Humo Arena: „Tyson“ Juraev steigt gegen kirgisischen Kämpfer in den Octagon

„Bereit, den Hype zu stehlen“: Was sagt die Pressemitteilung der Promotion?

Der Pressedienst der Octagon-Liga beschrieb die Intensität rund um dieses Media-Duell wie folgt:

„Der Media-Kampf des intensiven Turniers in Taschkent wird alle Fans begeistern. Der kirgisische Kämpfer verfügt über ernsthafte Erfahrung und hat würdige Kämpfe gegen echte Titelanwärter bestritten. Mit starker Unterstützung im Rücken tritt Egamberdiev gegen den Liebling der Fans an und ist bereit, ihm den gesamten Hype zu stehlen!“

„Tyson“ nähert sich der nächsten Herausforderung seiner Karriere und ist bereit, alle erneut zu überraschen. Jasurbek strebt einen weiteren spektakulären Knockout an und wird versuchen, seinen Landsleuten eine unvergessliche Show zu bieten.“

MMAOctagon 91Humo ArenaJasurbek JuraevIslom Egamberdiev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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