NASA und SpaceX verschieben Start der Crew-13-Mission auf unbestimmte Zeit

Spezialisten von NASA und SpaceX haben die Mission der Crew-13, die zur Internationalen Raumstation fliegen sollte, aus technischen Gründen verschoben. Der ursprünglich für Mitte September geplante wichtige Start wurde aufgrund einer Störung im Antriebssystem des Raumschiffs vorübergehend ausgesetzt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde die Verzögerung durch ein Leck im Oxidator-System des Triebwerks der Crew Dragon verursacht. Dieser schwerwiegende Mangel wurde bei den standardmäßigen Startvorbereitungen festgestellt, und derzeit führen Ingenieure alle notwendigen Überprüfungen durch.

Aktuell analysieren Experten alle gewonnenen Daten eingehend. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, alle Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und die notwendigen Reparatur- und Wartungsarbeiten abzuschließen.

Ein neues Startdatum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben

Nach ursprünglichen Plänen hatte die NASA mitgeteilt, dass die Crew-13-Mission nicht vor dem 12. September zur Internationalen Raumstation aufbrechen würde. Das aufgetretene technische Problem zwang jedoch zu einer Änderung dieses Zeitplans, und ein neues Datum wurde noch nicht genannt.

Experten erklärten, dass ein neuer Termin für den Flug offiziell bekannt gegeben wird, sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind. Da Sicherheit bei Raumflügen oberste Priorität hat, werden solche Vorsichtsmaßnahmen strikt eingehalten.

Die Mission umfasst ein internationales Team erfahrener Spezialisten. Zur Besatzung gehören der Roskosmos-Kosmonaut Sergey Teteryatnikov, die NASA-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney sowie der Vertreter der kanadischen Weltraumbehörde Joshua Kutryk.

Gemäß den bestätigten Plänen wurde Jessica Watkins zur Kommandantin des Raumschiffs ernannt. Luke Delaney fungiert als Pilot, während Sergey Teteryatnikov und Joshua Kutryk als Missionsspezialisten am Flug teilnehmen.