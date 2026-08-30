Samsung Galaxy S26 Ultra Nutzer unzufrieden mit One UI 9 Beta 7

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Samsung Galaxy S26 Ultra Nutzer unzufrieden mit One UI 9 Beta 7

Die neue Testversion der kommenden One UI 9-Oberfläche von Samsung hat bei Nutzern und Tech-Insidern für scharfe Kritik gesorgt. Es wurde festgestellt, dass die Beta 7-Version, die derzeit auf den Flaggschiff-Smartphones Galaxy S26 Ultra getestet wird, die allgemeine Systemgeschwindigkeit und die Flüssigkeit der Animationen beeinträchtigt, was bei den Gerätebesitzern für Besorgnis sorgt. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com hat der bekannte Insider Tarun Vats die neue Software auf seinem Galaxy S26 Ultra getestet und schwerwiegende Mängel aufgedeckt. Er betonte, dass die vorherige Beta 6-Version die bisher schnellste und flüssigste Benutzeroberfläche war. Nach der Installation der neuesten Beta 7-Version traten jedoch erhebliche Probleme auf.

Verlust der Flüssigkeit und Nutzerbeschwerden

Beobachtungen von Experten zufolge kommt es nach dem neuesten Update zu Verzögerungen bei der Texteingabe sowie zu Rucklern beim Wechsel zwischen dem Benachrichtigungsfeld und den Schnelleinstellungen. Auch Mikro-Ruckler bei Systemanimationen blieben den Nutzern nicht verborgen. Dieses Problem beunruhigte nicht nur Tarun Vats, sondern auch den bekannten Insider Ice Universe.

In seiner Stellungnahme betonte Ice Universe, dass Samsung dazu neige, die Softwarequalität indirekt zu verschlechtern, je näher die stabile Version rückt. Dies führt zu berechtigtem Unmut unter den Nutzern, da von Flaggschiff-Smartphones im Premium-Segment stets eine perfekte Leistung erwartet wird.

Downgrade und öffentliche Reaktion

Nach den aufgetretenen Unannehmlichkeiten haben beide Insider ihre Galaxy S26 Ultra-Smartphones erfolgreich von der Beta 7-Version auf die vorherige Beta 6-Version zurückgesetzt. Ihren Angaben zufolge laufen die Smartphones nach dem Rollback wieder schnell und einwandfrei, was beweist, dass das Problem an der neuen Software liegt.

Derzeit sind Nutzer in den One UI 9 Beta-Foren aktiv und rufen sich gegenseitig dazu auf, sich kollektiv bei dem Unternehmen über dieses Problem zu beschweren. Tarun Vats eröffnete im Forum einen speziellen Thread, in dem er die Builds Beta 7 (ZZHK) und Beta 6 (ZZHE) vergleicht und alle Nutzer mit ähnlichen Problemen dazu ermutigt, ihr Feedback zu hinterlassen.

Experten sind der Meinung, dass, falls Samsung diese Fehler vor der Veröffentlichung der offiziellen und stabilen One UI 9-Version nicht behebt, die mangelnde Flüssigkeit der Benutzeroberfläche auch in der finalen Version bestehen bleiben könnte. Dies würde sich zweifellos negativ auf die Erfahrung von Millionen von Flaggschiff-Nutzern auswirken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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