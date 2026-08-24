Biberbabys nach 500 Jahren Stille geboren

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Biberbabys nach 500 Jahren Stille geboren

In der englischen Region Norfolk hat sich ein Ereignis zugetragen, das Naturforscher in Staunen versetzt. Hier wurden zum ersten Mal seit über 500 Jahren wieder wilde Biber geboren.

Die neugeborenen Biber sind die Nachkommen zweier wilder Biber, die im Dezember unerwartet im Naturschutzgebiet Pensthorpe bei Fakenham auftauchten.

Die Biber bauten einen Damm am Fluss Wensum und begannen, sich dort niederzulassen. Experten zufolge ist dies das erste Mal seit dem frühen 16. Jahrhundert, dass in Norfolk wieder wilde Biber gesichtet wurden, nachdem die Tiere damals durch die Jagd in England ausgerottet wurden.

Wie sind die Biber hierhergekommen?

Das Interessanteste ist, dass bis heute unklar ist, wie die Biber den Fluss Wensum erreicht haben. Obwohl die Wiederansiedlung von Bibern in England seit 2015 in einigen Gebieten läuft, liegt die nächste wilde Biberpopulation über 200 Kilometer entfernt in Kent.

Aus diesem Grund vermuten einige, dass Naturschützer sie heimlich ausgesetzt haben könnten. Das Naturschutzgebiet Pensthorpe hat jedoch erklärt, dass es solche Methoden nicht unterstützt.

Der Leiter des Naturschutzgebiets, Richard Spowage, freut sich über das Erscheinen der Jungtiere.

„Es ist ein fantastisches Ereignis“, sagte er.

Beim Sichten der Aufnahmen von Wildkameras entdeckten die Experten zunächst ein Jungtier. Es spielte neben seinen Eltern und nagte an kleinen Zweigen und Blättern.

Kurze Zeit später hielt die Kamera eine weitere überraschende Szene fest: Ein zweites Jungtier tauchte auf und rannte dem ersten hinterher.

Die Kleinen lernen ein eigenständiges Leben

Die etwa drei Monate alten Biber sind bereits sehr aktiv und selbstständig. Sie ernähren sich von Pflanzen wie Weiden und Wasserminze.

Die Jungtiere haben sogar gelernt, bei Gefahr ins Wasser zu tauchen und mit ihren Schwänzen laut auf die Wasseroberfläche zu schlagen, um ein Warnsignal zu geben.

Die Mitarbeiter des Naturschutzgebiets berichten, dass sie beobachtet haben, wie die erwachsenen Biber ihre Schwänze zur Warnung vor Gefahren im Wasser einsetzen. Nun hat auch eines der kleinen Biber angefangen, dieses Verhalten nachzuahmen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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