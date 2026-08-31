Huawei Watch D3 Smartwatch vor offizieller Vorstellung präsentiert

Der chinesische Technologieriese Huawei hat seine Smartwatch der nächsten Generation, die Huawei Watch D3, erstmals auf dem Kongress der European Society of Cardiology (ESC 2026) der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Präsentation vor der offiziellen globalen Markteinführung enthüllte die wichtigsten medizinischen Funktionen des Geräts und zog die Aufmerksamkeit von Kardiologen auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut dem Bericht von Ixbt.com ist die wichtigste Neuerung des neuen Gadgets ein verbessertes System zur Messung des arteriellen Blutdrucks. Den Ingenieuren von Huawei ist es gelungen, die Messgenauigkeit auch bei hoher Herzfrequenz deutlich zu steigern.

Eine neue Stufe der Gesundheitsüberwachung

Den bereitgestellten Informationen zufolge ermöglicht die Watch D3 Benutzern die Kontrolle des Blutdrucks vor und nach körperlicher Betätigung. Die Smartwatch analysiert die Reaktion des Herz-Kreislauf-Systems auf körperliche Aktivität und kann basierend auf den Daten die optimale Trainingsintensität empfehlen.

Darüber hinaus passt sich das Gerät sensibel an plötzliche Änderungen der Umgebungsbedingungen an. Wenn man beispielsweise in große Höhen aufsteigt oder die Temperatur stark abfällt, sendet das System automatisch eine Erinnerung an den Benutzer, den Blutdruck zu überprüfen.

Europäische Standards und medizinische Zertifizierung

Das Gerät ist mit einem ambulanten Blutdruckmesssystem der dritten Generation ausgestattet. Die Huawei Watch D3 hat die offizielle Zertifizierung gemäß den strengen europäischen Medizinprodukteverordnungen (CE MDR) erhalten. Dies berechtigt zur Nutzung der Uhr nicht nur für Einzelmessungen, sondern auch für kontinuierliches ambulantes Monitoring sowie zur Kontrolle vor und nach körperlicher Belastung.

Die Funktionen des Geräts beschränken sich nicht nur auf den Blutdruck. Auch der Health Glance-Modus wurde in der neuen Generation deutlich verbessert. Diese Funktion analysiert umfassend die Vitalwerte des Körpers und erweitert den Umfang der Überwachung von Schlafqualität und emotionalem Zustand des Benutzers während der Nacht.

Bisher hat das Unternehmen noch nicht alle technischen Spezifikationen der Huawei Watch D3 vollständig offengelegt. Die vollständige globale Markteinführung des Geräts ist für den 2. September dieses Jahres geplant, an dem auch der Preis und das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben werden sollen.