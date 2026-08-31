Reitbarer Roboter-Pferd in China entwickelt

Das chinesische Startup DaxAI hat einen Qiji X1 vierbeinigen Roboter vorgestellt, der von Menschen geritten werden kann. Das Gerät wurde auf der World Robot Conference 2026 in Peking präsentiert.

Optisch erinnert der Qiji X1 an eine einzigartige Mischung aus einem vergrößerten Roboterhund, einem Motorrad und einem Pferd. Der Roboter verfügt über einen Sitz und Lenker, sodass eine Person darauf reiten kann wie auf einem Pferd.

Laut Herstellerangaben kann der Roboter eine Last von bis zu 300 Kilogramm tragen. Mit einer vollen Ladung kann er eine Strecke von bis zu 40 Kilometern zurücklegen. Die Höchstgeschwindigkeit wird in verschiedenen Quellen mit etwa 7–10 km/h angegeben, wobei einige Berichte 9,6 km/h nennen.

Neben normalen Wegen ist der Qiji X1 auch für steile Hänge, Schotter und schlammiges Gelände ausgelegt. Der Hersteller plant, ihn künftig für den Lastentransport, die Fortbewegung in schwierigem Gelände und bei Rettungseinsätzen einzusetzen.

Videos, die den Roboter mit einem Reiter zeigen, haben in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt.