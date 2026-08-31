Apple stellt am 9. September neues iPhone vor: Das lang erwartete Datum steht fest

Apple hat offiziell das Datum für seine nächste große Präsentation bekannt gegeben. Das Unternehmen teilte mit, dass das spezielle Apple Event am 9. September stattfinden wird. Die Präsentation beginnt um 22:00 Uhr nach Taschkenter Zeit.

Das Apple-Event findet unter dem Motto „Surprise and shine“ statt. Das Unternehmen hat noch nicht vollständig offengelegt, welche neuen Geräte auf der Präsentation gezeigt werden.

Daher richtet sich das Hauptinteresse der Technik-Fans auf die neue iPhone-Generation. In der offiziellen Ankündigung von Apple wurde jedoch der Name iPhone 18 noch nicht erwähnt. Das bedeutet, dass einige Informationen über das neue Smartphone noch nicht offiziell bestätigt sind.

Apple stellt üblicherweise im September die neue iPhone-Generation vor. Zum Beispiel präsentierte das Unternehmen am 9. September 2025 das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sowie das neue iPhone Air Modell.

Nun wird sich zeigen, welche Überraschung Apple für das Event am 9. September vorbereitet hat. Dass das Unternehmen das Event selbst „Surprise and shine“ nennt, steigert das Interesse der Fans zusätzlich.

Das Apple Event kann am 9. September ab 22:00 Uhr nach Taschkenter Zeit verfolgt werden.