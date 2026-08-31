Persischer Golf in Flammen: Iranisches Militär führt Drohnenangriff auf VAE-Gebiet durch

Die militärisch-politischen Spannungen im Nahen Osten haben eine gefährlichere Stufe erreicht. Die Armee der Islamischen Republik Iran hat einen strategisch wichtigen Standort in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen, den Luftwaffenstützpunkt Al-Minhad, und offiziell einen massiven Drohnenangriff mit Dutzenden von Kampfdrohnen bekannt gegeben.

Dieser großflächige Schlag könnte das Sicherheitsgleichgewicht am Persischen Golf und in der Umgebung ernsthaft destabilisieren.

Angriffsziel: US-Hubschrauber und Militärkontingent

In einer offiziellen Erklärung des iranischen Militärpressedienstes wurden die Details des Angriffs wie folgt dargelegt:

Hauptziele: Der Angriff mit Kampfdrohnen richtete sich direkt gegen die auf dem Stützpunkt Al-Minhad stationierte Hubschrauberflotte der US-Streitkräfte sowie gegen Bereiche, in denen US-Militärpersonal untergebracht ist;

Dutzende Kampfdrohnen: Bei dem Angriff wurden gleichzeitig zahlreiche Kamikaze- und Kampfdrohnen eingesetzt, um die Infrastruktur des Stützpunkts zu beschädigen.

Strategische Rolle und internationale Bedeutung des Stützpunkts Al-Minhad

Diese große Militäreinrichtung in den VAE gilt als ein für die westliche Koalition äußerst wichtiger Logistikknotenpunkt: