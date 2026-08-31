Persischer Golf in Flammen: Iranisches Militär führt Drohnenangriff auf VAE-Gebiet durch
Die militärisch-politischen Spannungen im Nahen Osten haben eine gefährlichere Stufe erreicht. Die Armee der Islamischen Republik Iran hat einen strategisch wichtigen Standort in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen, den Luftwaffenstützpunkt Al-Minhad, und offiziell einen massiven Drohnenangriff mit Dutzenden von Kampfdrohnen bekannt gegeben.
Dieser großflächige Schlag könnte das Sicherheitsgleichgewicht am Persischen Golf und in der Umgebung ernsthaft destabilisieren.
Angriffsziel: US-Hubschrauber und Militärkontingent
In einer offiziellen Erklärung des iranischen Militärpressedienstes wurden die Details des Angriffs wie folgt dargelegt:
Hauptziele: Der Angriff mit Kampfdrohnen richtete sich direkt gegen die auf dem Stützpunkt Al-Minhad stationierte Hubschrauberflotte der US-Streitkräfte sowie gegen Bereiche, in denen US-Militärpersonal untergebracht ist;
Dutzende Kampfdrohnen: Bei dem Angriff wurden gleichzeitig zahlreiche Kamikaze- und Kampfdrohnen eingesetzt, um die Infrastruktur des Stützpunkts zu beschädigen.
Strategische Rolle und internationale Bedeutung des Stützpunkts Al-Minhad
Diese große Militäreinrichtung in den VAE gilt als ein für die westliche Koalition äußerst wichtiger Logistikknotenpunkt:
Knotenpunkt der internationalen Koalition: Der Stützpunkt Al-Minhad wird nicht nur von den USA, sondern auch von Großbritannien und den australischen Streitkräften als zentrales Drehkreuz für die Koordinierung ihrer Logistik-, Versorgungs- und Transportoperationen im Nahen Osten genutzt;
Zunehmende regionale Bedrohung: Dieser direkte Schlag des Iran stellt die Luftsicherheit der VAE und der Golfstaaten vor neue, ernsthafte Bedrohungen.
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