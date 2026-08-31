Problem mit Rotstich beim Galaxy S26 Ultra Display nicht vollständig behoben

Ein technischer Defekt bei den Displays des Galaxy S26 Ultra, einem der neuesten Flaggschiff-Geräte von Samsung, sorgt für Diskussionen unter Nutzern. Es hat sich herausgestellt, dass Versuche, das erstmals im Juli dieses Jahres identifizierte Problem mit dem Rotstich des Bildschirms durch Software-Updates zu beheben, nicht das erwartete Ergebnis brachten. Während die aktualisierte Software die Situation bei einigen Geräten verbessert hat, hat sich das Problem für andere Nutzer noch weiter verschärft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einem Bericht von Newsway hatte Samsung ein spezielles Update veröffentlicht, um das Problem zu beheben. Erste Beschwerden von Nutzern zeigen jedoch, dass der bereitgestellte Patch nicht bei allen Geräten zu einem positiven Ergebnis führte. Während der Rotstich bei einigen Geräten nicht verschwand, traten bei anderen völlig neue Defekte auf.

Neue Defekte nach dem Update

Nach der Installation der Softwarekorrektur begannen Nutzer, neue Unregelmäßigkeiten rund um den Bildschirm zu bemerken. Insbesondere häuften sich Beschwerden darüber, dass rote Bereiche entlang der oberen und unteren Displayränder bestehen bleiben. Darüber hinaus berichteten einige Besitzer vom Auftreten ungewöhnlicher farbiger Punkte an den Bildschirmrändern.

Experten und Kunden sind der Meinung, dass eine solche Situation den Ruf teurer Flaggschiff-Smartphones schädigen könnte. Nutzer, die sich bereits zuvor wegen desselben Problems an offizielle Servicezentren gewandt hatten, stoßen nun nach dem neuen Update auf unerwartete Fehler.

Samsung-Empfehlungen und nächste Schritte

Derzeit bleibt unklar, wie weit verbreitet diese Fehlfunktion ist und ob die neu aufgetretenen farbigen Punkte direkt mit dem installierten Patch zusammenhängen. Unternehmensvertreter untersuchen die Situation weiterhin genau und geben den betroffenen Verbrauchern zeitnah Anweisungen.

In einer offiziellen Stellungnahme betonte Samsung, dass Farbveränderungen auf dem Bildschirm auch durch Adaptive Color Tone, Farbkorrekturfunktionen, Extra Dim sowie Eye Comfort Shield-Modi beeinflusst werden können. Daher empfiehlt das Unternehmen den Nutzern, zunächst die Anzeigeeinstellungen zu überprüfen.

Sollten diese Maßnahmen nicht helfen, wird den Besitzern empfohlen, sich an autorisierte Servicezentren zu wenden. Obwohl seit Beginn der massiven Beschwerden mehr als zwei Monate vergangen sind, hat Samsung noch keine universelle Lösung gefunden, um diesen Defekt am Galaxy S26 Ultra Display vollständig zu beheben.