Wie sieht man, wer angerufen hat, wenn das Handy aus ist? Wichtige USSD-Codes

Im Alltag kommt es häufig vor, dass der Akku unseres Handys leer ist oder wir uns in Gebieten ohne Netzabdeckung befinden (U-Bahn, Keller, Bergregionen). Um in solchen Situationen keine wichtigen Anrufe zu verpassen und mit den richtigen Personen in Verbindung zu bleiben, bieten die Mobilfunkanbieter in Usbekistan spezielle Benachrichtigungsdienste an.

Sobald das Netz wieder verfügbar ist, können Sie durch die Eingabe der folgenden speziellen USSD-Codes den Dienst aktivieren, um eine SMS-Benachrichtigung darüber zu erhalten, wer versucht hat, Sie zu erreichen.

Liste der speziellen USSD-Codes für Mobilfunkanbieter in Usbekistan

Jeder Mobilfunkanbieter hat seine eigenen Aktivierungsbefehle:

Uztelecom (Uzmobile): Um Informationen über Anrufe zu erhalten, die während der Zeit außerhalb der Netzabdeckung getätigt wurden, geben Sie auf der Telefontastatur folgenden Code ein: *111*1*4*1# Code;

Mobiuz: Um den Dienst zum Empfang von Anruflisten und Benachrichtigungen über verpasste Anrufe per SMS zu aktivieren, verwenden Sie: *111*0131# Befehl;

Ucell: Um Benachrichtigungen über alle eingehenden Anrufe zu erhalten, während Ihre Nummer offline ist, reicht es aus, folgenden Code zu wählen: *321# Code;

Beeline: Um festzustellen, wer angerufen hat, während das Telefon ausgeschaltet war, und um den Dienst einzurichten, senden Sie den folgenden: *110*061# USSD-Befehl.

Vorteile und Funktionsweise des Dienstes

Die vorherige Aktivierung dieser Einstellungen auf Ihrem Telefon bietet folgende Möglichkeiten: