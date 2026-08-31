Wie sieht man, wer angerufen hat, wenn das Handy aus ist? Wichtige USSD-Codes

·6·Technologie
Wie sieht man, wer angerufen hat, wenn das Handy aus ist? Wichtige USSD-Codes

Im Alltag kommt es häufig vor, dass der Akku unseres Handys leer ist oder wir uns in Gebieten ohne Netzabdeckung befinden (U-Bahn, Keller, Bergregionen). Um in solchen Situationen keine wichtigen Anrufe zu verpassen und mit den richtigen Personen in Verbindung zu bleiben, bieten die Mobilfunkanbieter in Usbekistan spezielle Benachrichtigungsdienste an.

Sobald das Netz wieder verfügbar ist, können Sie durch die Eingabe der folgenden speziellen USSD-Codes den Dienst aktivieren, um eine SMS-Benachrichtigung darüber zu erhalten, wer versucht hat, Sie zu erreichen.

Liste der speziellen USSD-Codes für Mobilfunkanbieter in Usbekistan

Jeder Mobilfunkanbieter hat seine eigenen Aktivierungsbefehle:

  • Uztelecom (Uzmobile): Um Informationen über Anrufe zu erhalten, die während der Zeit außerhalb der Netzabdeckung getätigt wurden, geben Sie auf der Telefontastatur folgenden Code ein: *111*1*4*1# Code;

  • Mobiuz: Um den Dienst zum Empfang von Anruflisten und Benachrichtigungen über verpasste Anrufe per SMS zu aktivieren, verwenden Sie: *111*0131# Befehl;

  • Ucell: Um Benachrichtigungen über alle eingehenden Anrufe zu erhalten, während Ihre Nummer offline ist, reicht es aus, folgenden Code zu wählen: *321# Code;

  • Beeline: Um festzustellen, wer angerufen hat, während das Telefon ausgeschaltet war, und um den Dienst einzurichten, senden Sie den folgenden: *110*061# USSD-Befehl.

Vorteile und Funktionsweise des Dienstes

Die vorherige Aktivierung dieser Einstellungen auf Ihrem Telefon bietet folgende Möglichkeiten:

  • Automatischer SMS-Bericht: Sobald Ihr Telefon eingeschaltet wird oder das Netz wieder verfügbar ist, erhalten Sie eine SMS, die anzeigt, welche Nummer wie oft und zu welcher Uhrzeit angerufen hat;

  • Wichtige Situationen nicht verpassen: Sie bleiben stets über dringende Nachrichten und Anfragen von der Arbeit oder Ihren Angehörigen informiert.

MobilfunkUSSDUsbekistanTelekommunikationKonnektivität
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Huawei Watch D3 Smartwatch vor offizieller Vorstellung präsentiertHuawei Watch D3 Smartwatch vor offizieller Vorstellung präsentiertHeute, 16:22Problem mit Rotstich beim Galaxy S26 Ultra Display nicht vollständig behobenProblem mit Rotstich beim Galaxy S26 Ultra Display nicht vollständig behobenHeute, 15:50HMD Asha 305 Pro Smartphone wird vorgestelltHMD Asha 305 Pro Smartphone wird vorgestelltHeute, 15:27Apple stellt am 9. September neues iPhone vor: Das lang erwartete Datum steht festApple stellt am 9. September neues iPhone vor: Das lang erwartete Datum steht festHeute, 15:17Reitbarer Roboter-Pferd in China entwickeltReitbarer Roboter-Pferd in China entwickeltHeute, 15:05Xiaomi bringt neuen hocheffizienten Gas-Durchlauferhitzer auf den MarktXiaomi bringt neuen hocheffizienten Gas-Durchlauferhitzer auf den MarktHeute, 14:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8