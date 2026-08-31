HMD Asha 305 Pro Smartphone wird vorgestellt

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HMD Asha 305 Pro Smartphone wird vorgestellt

HMD Global bereitet die Veröffentlichung einer modernen Interpretation eines seiner legendären Geräte vor, des Modells Asha 305. Laut ixbt.com zieht das neue Smartphone namens HMD Asha 305 Pro mit seinem einzigartigen Design und aktualisierten Funktionen die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Retro-Design und moderne Interpretation

Der bekannte Insider @smashx_60 hat die ersten Bilder sowie die wichtigsten technischen Daten des kommenden Geräts enthüllt. Den durchgesickerten Informationen zufolge behält das neue Modell zwar das Design der Vergangenheit bei, weist jedoch eine Reihe wichtiger Hardware-Verbesserungen auf.

Das Smartphone wird mit einem 5-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, der nach heutigen Maßstäben etwas ungewöhnlich erscheint, sowie mit breiten Rändern an der Ober- und Unterseite des Displays. Die flachen Kanten des Gehäuses und das Design des Kamerablocks sind jedoch in einem modernen Stil gehalten.

Technische Möglichkeiten und neue Funktionen

Eine der wichtigsten Änderungen am Gerät ist die Kamera. Die Auflösung des Hauptmoduls wurde von den ursprünglichen 2 Megapixeln auf 5 Megapixel erhöht. Obwohl die Frontkamera bei 2 Megapixeln bleibt, wurde daneben ein spezieller LED-Blitz für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen hinzugefügt.

Der interne Speicher wurde auf 32 GB verdoppelt. Dennoch sind keine großen Leistungssprünge zu erwarten, da das Gerät auf der Unisoc T137-Plattform mit 2 GB RAM läuft.

Schutz und Autonomie

Einer der wesentlichen Vorteile der Pro-Version ist das Staub- und Feuchtigkeitsschutzsystem nach IP52-Standard. Das Smartphone ist zudem mit einem austauschbaren 2500 mAh Akku ausgestattet.

Zu den Kommunikationsmitteln gehören LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 sowie ein herkömmlicher 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Das Gerät läuft mit dem leichtgewichtigen Pulse OS, das für weniger leistungsstarke Hardware konzipiert ist.

Trotz der Einfachheit der Plattform werden beliebte Dienste wie TikTok und Netflix sowie Messenger unterstützt. Es sei daran erinnert, dass der Insider, der diese Informationen verbreitet hat, bereits zuvor genaue Berichte über neue HMD-Geräte, einschließlich des HMD Icon Flip 1, geliefert hat.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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