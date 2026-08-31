Xiaomi stellt neues Mijia-Gerät zur schnellen Eiswürfelherstellung vor

Xiaomi hat sein Sortiment an Haushaltsgeräten um ein weiteres interessantes neues Produkt erweitert. Laut ixbt.com wurde der neue kompakte Mijia-Eiswürfelbereiter, der bei Käufern auf großes Interesse gestoßen ist, am 31. August offiziell auf dem chinesischen Markt eingeführt. In der Anfangsphase wird das Gerät den Kunden zu einem Einführungspreis von 399 Yuan angeboten. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Hauptmerkmal dieses kompakten und modernen Geräts ist die Möglichkeit, in nur wenigen Minuten Eis in zwei verschiedenen Modi herzustellen. Im ersten Modus wird schnell Eis in kleiner Größe produziert. Dabei ist die erste Portion, bestehend aus acht Eiswürfeln, in nur 6–8 Minuten fertig.

Zwei Modi und hochwertiges Eis

Der zweite Modus des Geräts ist darauf ausgelegt, größere und klarere Eiswürfel zu erhalten. Bei diesem Prozess kommt eine spezielle Technologie zur gleichmäßigen Gefrierung zum Einsatz. Dies reduziert die Menge an Luftblasen und Verunreinigungen im Eis erheblich und sorgt für eine hohe Transparenz.

Experten weisen darauf hin, dass größere Würfel langsamer schmelzen und ein vollständiger Zyklus etwa sieben Minuten dauert. Xiaomi empfiehlt diese Art von Eis besonders für kalte Getränke, da es hilft, den Geschmack von Kaffee, Whiskey, Bier und kohlensäurehaltigen Getränken zu bewahren, ohne sie übermäßig zu verwässern.

Komfort und technische Daten

Der Eiswürfelbereiter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse aus. Mit einem Gewicht von knapp 6,1 kg lässt er sich problemlos in der Küche, an einer kleinen Bar oder sogar im Büro aufstellen.

Ein spezielles Sichtfenster am Gehäuse ermöglicht es dem Benutzer, die Menge des fertigen Eises ständig zu überwachen. Zudem geben moderne LED-Anzeigen detaillierte Informationen über den gewählten Betriebsmodus, Timer-Einstellungen, den Wasserstand und andere Gerätestatus.

Der interne Behälter fasst etwa 64 bis 80 Eiswürfel. Die Gesamtleistung des Geräts ermöglicht die Produktion von bis zu 13 kg Eis innerhalb von 24 Stunden. Dank der 3-, 5- und 8-Stunden-Timer können Benutzer zudem die gewünschte Menge Eis automatisch zu einer voreingestellten Zeit zubereiten lassen.