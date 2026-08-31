Notstand in Indien nach Überlaufen eines Stausees ausgerufen

Die Lage im indischen Bundesstaat Maharashtra hat sich verschärft. Der Wasserstand im Bhatghar-Stausee hat 99 Prozent erreicht, weshalb die Sicherheitsmaßnahmen in der Region verstärkt wurden.

Berichten zufolge haben schwere Überschwemmungen in Nepal sowie anhaltende und heftige Monsunregen zu einem drastischen Anstieg des Wasserpegels im Stausee geführt.

Nachdem der Wasserstand einen der höchsten Werte erreicht hatte, wurde mit der Ableitung von überschüssigem Wasser begonnen, um potenzielle Gefahren abzuwenden. Das Wasser wird in Richtung des Flusses Nira geleitet. wird in Richtung des Flusses Nira geleitet.

Die örtlichen Behörden ergreifen notwendige Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung. Derzeit wurde in der Region der Notstand ausgerufen.

Experten befürchten, dass sich die Lage bei anhaltenden Monsunregenfällen weiter verschlechtern könnte.

Obwohl die Situation vor Ort derzeit unter Kontrolle ist, wird der Bevölkerung empfohlen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.