Xiaomi bringt neuen 600-Liter-Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter auf den Markt

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Xiaomi bringt neuen 600-Liter-Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter auf den Markt

Laut Ixbt.com hat Xiaomi, eine der führenden Marken in der Technologiewelt, sein Sortiment an großen Haushaltsgeräten um ein weiteres fortschrittliches Produkt erweitert. Der neue Kühlschrank mit dem Namen Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker, der auf dem chinesischen Markt eingeführt wurde, zieht mit seinem riesigen Fassungsvermögen und dem automatisierten Eisbereitungssystem die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Gerät hat ein Gesamtvolumen von 600 Litern und wird als äußerst bequeme Lösung für große Familien präsentiert. Das in einem modernen Dunkelblau gehaltene Haushaltsgerät hat Abmessungen von 852 × 675 × 1912 Millimetern und ein Gewicht von 93 Kilogramm. Der Einstiegspreis auf dem chinesischen Markt liegt bei 4469 Yuan.

Innenfächer und Luftzirkulationssystem

Das Gesamtvolumen dieses Kühlschranks ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: 375 Liter für das Hauptkühlfach und 225 Liter für das Gefrierfach. Zudem gibt es im Hauptbereich ein spezielles 36-Liter-Fach mit separat einstellbarer Temperatur. Dies ermöglicht die Lagerung von Babynahrung, Trockenwaren oder empfindlichen Lebensmitteln, die eine Temperatur um 0 Grad erfordern.

Die Ingenieure haben dem Luftzirkulationssystem des Geräts besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Gefrierfach und das Hauptfach sind mit unabhängigen Verdampfern und Ventilatoren ausgestattet. Dadurch vermischen sich die Luftströme zwischen den beiden Zonen nicht, was die Übertragung von Lebensmittelgerüchen verhindert.

Moderne Eisbereiter- und Luftreinigungstechnologien

Eines der Hauptmerkmale des Modells ist der integrierte automatische Eisbereiter. Dieses System kann bis zu 130 Eiswürfel gleichzeitig speichern. Das Gerät überwacht selbstständig den Wasserstand und den Füllstand des Behälters und warnt den Benutzer rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt oder Eis entleert werden muss.

Der Eisbereitungsprozess kann direkt am Kühlschrank oder über ein Smartphone mit der Mi Home App gesteuert werden. Es ist auch möglich, über die App einen dreiminütigen automatischen Reinigungsmodus zu aktivieren, der die internen Kanäle des Eisbereitungssystems spült und desinfiziert.

Auch die Hygieneindikatoren des Geräts sind auf einem hohen Niveau. Das im Hauptfach installierte ionische Luftreinigungssystem kann bis zu 99,9999 % der E. coli- und Staphylococcus aureus-Bakterien eliminieren. Gleichzeitig werden bis zu 99,9 % des Trimethylamins, das unangenehme Gerüche verursacht, entfernt, und das Gefrierfach sorgt für ein schnelles und tiefes Einfrieren bei Temperaturen von bis zu −30 Grad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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