Unerwartete Krebsdiagnose bei 22-jähriger Frau nach Ohrblockade

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Unerwartete Krebsdiagnose bei 22-jähriger Frau nach Ohrblockade

Aida Byorkins, eine 22-Jährige aus Kalifornien, bemerkte nach einem Flug nach Chicago, dass ihre Ohren nicht mehr aufgingen. Nach monatelangen Untersuchungen dieses scheinbar einfachen Problems wurde bei ihr schließlich ein seltener Krebs diagnostiziert.

Nach ihrer Rückkehr nach Hause verschlechterte sich ihr Zustand rapide: Sie litt unter Halsblutungen, Hörverlust, ständigem Ohrensausen, Müdigkeit und Gewichtsverlust.

Aida, Mutter von zwei Kindern im Alter von 1 und 3 Jahren, suchte mehrere Ärzte auf, bekam jedoch zu hören, dass das Problem mit dem Luftdruck zusammenhängen könnte.

Schließlich entdeckten die Ärzte eine Masse, die ihre Eustachische Röhre blockierte und die Blutungen verursachte, und überwiesen Aida an einen HNO-Spezialisten. Sie berichtete, dass alle Geräusche gedämpft klangen und das Ohrensausen nicht aufhörte.

Der HNO-Arzt untersuchte die Masse und vermutete, dass es sich um Krebs handeln könnte. Untersuchungen zeigten zudem, dass Aidas Adenoide stark entzündet waren und entfernt werden mussten.

Während sie auf die Biopsieergebnisse wartete, begann die linke Seite ihres Halses anzuschwellen, was zu einer zweiten Biopsie führte. Obwohl der Arzt den Krebs nicht sofort bestätigen konnte, bezeichnete er die Ergebnisse als höchst verdächtig.

Ein CT-Scan ergab, dass sich der Tumor auf mehrere Bereiche ausgebreitet hatte, einschließlich der Lymphknoten im Hals nahe der Schädelbasis.

Im Februar wurde bei Aida ein Nasopharynxkarzinom diagnostiziert, ein seltener Kopf-Hals-Krebs, der im Bereich hinter der Nase entsteht.

GesundheitKrebsNasopharynxkarzinomMedizinische DiagnoseAida Byorkins
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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