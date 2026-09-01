Optoma stellt neue 4K-Display-Serie für den 24/7-Betrieb vor

Die Marke Optoma hat offiziell die professionelle N-Series Display-Reihe für Unternehmen und öffentliche Bereiche angekündigt. Laut ixbt.com ist diese neue Linie für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb in Einkaufszentren, Hotels, medizinischen Einrichtungen und Verkehrsknotenpunkten konzipiert und soll zu einem wichtigen Informationsmedium für moderne Organisationen werden. Dies berichtet Ixbt.com .

Die neu vorgestellte Produktreihe umfasst 5 Modelle mit Größen von 55 Zoll bis 98 Zoll. Alle Modelle sind mit hochauflösenden 4K Ultra HD-Panels ausgestattet und können je nach Bedarf sowohl im Quer- als auch im Hochformat montiert werden.

Technische Möglichkeiten und Schutzfunktionen

Der Hersteller hat besonderes Augenmerk auf das Design und die Benutzerfreundlichkeit der Geräte gelegt. Die Bildschirme verfügen über schmale Rahmen und ein spezielles Anti-Glare-Glas mit einem Haze-Wert von 25 Prozent. Dies sorgt für eine klare Bildwiedergabe auch in hell beleuchteten öffentlichen Räumen.

Zudem wurden zum Schutz der Augen der Nutzer eine Low Blue Light-Technologie und ein flimmerfreies System integriert. Große Betrachtungswinkel ermöglichen ein komfortables Ablesen der Informationen von jedem Punkt aus.

Software und Verwaltung

Einer der Hauptvorteile der N-Series ist das integrierte Mediensystem auf Basis des Betriebssystems Android 14 . Dieses System ermöglicht die direkte Wiedergabe von Inhalten und deren Zeitplanung ohne die Verwendung eines externen Players.

Für eine zentrale Verwaltung steht die Software Optoma Management Suite (OMS) zur Verfügung. Damit können Experten den Status der Bildschirme aus der Ferne überwachen, Software-Updates installieren, Zeitpläne für das Ein- und Ausschalten erstellen und Inhalte gleichzeitig auf mehreren Geräten verteilen.

Konnektivität und Ökologie

Für den Anschluss der Geräte stehen HDMI-, DisplayPort-, USB Type-C- und LAN-Schnittstellen zur Verfügung. Modelle ab 65 Zoll sind zudem mit einem zusätzlichen OPS-Slot (Open Pluggable Specification) für die Installation von Mini-PCs ausgestattet. Neben kabelgebundenen Verbindungen wird auch eine drahtlose Option angeboten.

Optoma hat auch auf ökologische Nachhaltigkeit geachtet; intelligente Zeitplan- und Energiemanagementfunktionen tragen zur Stromeinsparung bei. Zudem bestehen 99 Prozent der Verpackungsmaterialien aus recycelbaren Rohstoffen. Diese Displays werden effektiv für verschiedene Szenarien wie Werbetafeln, digitale Menükarten, Navigation und Unternehmensinformationspanels eingesetzt.