Hasanboy Dusmatov wechselt zum neuen Team — wann findet der nächste Kampf statt?

Der Anführer der usbekischen Nationalmannschaft, der zweifache Olympiasieger Hasanboy Dusmatov, der die höchsten Gipfel im Profi- und Amateurboxen erklommen hat, schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Der Faustkämpfer aus Andijon hat einen offiziellen Partnerschaftsvertrag mit der renommierten russischen «Premier Boxing Academy» Promoter-Firma unterzeichnet. Das Unternehmen gab diese Vereinbarung feierlich bekannt.

«Eine Legende des usbekischen Boxens in unserem Team»: Erklärung des Promoters

«Premier Boxing Academy» gab die Verpflichtung des usbekischen Boxers wie folgt bekannt:

Hoher Status und Anerkennung: «Ein neuer Kämpfer in unserem Team! Willkommen — Hasanboy Dusmatov! Zwei olympische Goldmedaillen, ein Weltmeistertitel, die Val Barker Trophy und drei Siege bei Asienmeisterschaften — das ist nur ein Teil seines glorreichen Weges. Wir sind sehr glücklich, einen solchen Athleten bei uns zu haben!»;

Zukünftige Pläne: «Hasanboy, willkommen in unserem Team! Große Siege liegen vor uns. Wir werden uns gemeinsam auf neue Erfolge vorbereiten!».

Wann und wo findet der nächste Kampf statt?

Nach der Vertragsunterzeichnung wurden Details zum nächsten Kampf unseres Landsmanns bekannt gegeben: