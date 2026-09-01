Jamie Carragher: Enzo Fernández-Transfer macht Manchester City zum Favoriten im Titelrennen

Kurz vor Ende des Transferfensters in der Premier League kam es zu einem überraschenden und sensationellen Deal. Laut RMC Sport haben sich Manchester City und Chelsea auf einen vollständigen Transfer des Mittelfeldspielers Enzo Fernández für eine Rekordsumme von 150 Millionen Euro geeinigt. Der Argentinier, der seit Januar 2023 in 169 Spielen für den Londoner Club 31 Tore erzielte, wird seine Karriere nun im Etihad Stadium fortsetzen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Dieser Blockbuster-Transfer hat das Kräfteverhältnis in der englischen Meisterschaft drastisch verändert. Der erfahrene Experte und ehemalige Spieler Jamie Carragher analysierte in einem Interview mit Sky Sports ausführlich, wie sich dieser Wechsel auf die Saisonchancen beider Teams auswirkt. Seiner Meinung nach hat diese Verpflichtung die Position von Manchester City im Titelrennen erheblich gestärkt.

Veränderungen im Titelrennen

Jamie Carragher betonte, dass die Verpflichtung von Enzo Fernández den Citizens einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen den amtierenden Meister Arsenal verschafft. „Er hat Manchester City zweifellos über Chelsea gehoben“, so der Experte. Seiner Ansicht nach wurde von Chelsea aufgrund des neuen Trainers und der fehlenden europäischen Belastung eine starke Saison erwartet, doch der Abgang eines der wichtigsten Führungsspieler durchkreuzt die Pläne des Teams massiv.

Die Führung von Chelsea hat bereits mit der Suche nach Ersatz begonnen. Die Londoner ziehen Lamine Camara oder Manu Koné als Nachfolger für Enzo Fernández in Betracht. Zuvor war der Argentinier bereits für das Spiel gegen Brighton, das mit einer 4:3-Niederlage endete, nicht in den Kader berufen worden und hatte erklärt, das Trikot von Chelsea nicht mehr tragen zu wollen.

Das neue Gesicht des Mittelfelds von Manchester City

Nach dem Abgang von Rodri zu Saisonbeginn wurde vermutet, dass Manchester City Schwierigkeiten haben würde, die Balance im Mittelfeld zu halten. Doch laut Carragher hat die Vereinsführung durch die Verpflichtung von Spielern wie Elliot Anderson und Enzo Fernández in kurzer Zeit ein sehr starkes Zentrum geformt. „Sie haben viel Geld für diese Spieler bezahlt, also müssen auch die Ergebnisse stimmen“, fügte Carragher hinzu.

Der Experte glaubt, dass dieser Transfer Manchester City die beste Chance bietet, sich im Saisonverlauf gegen Arsenal im Titelrennen durchzusetzen. Dieser enorme finanzielle Deal und der Personalwechsel zwischen den Clubs versprechen eine noch kompromisslosere und spannendere restliche Premier-League-Saison.