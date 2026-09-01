In den letzten Stunden des Sommertransferfensters wurde der größte Deal des Jahres in der englischen Premier League offiziell abgeschlossen. Laut dem weltweit führenden Insider Fabrizio Romano ist der Wechsel des Chelsea-Mittelfeldspielers und Weltmeisters Enzo Fernández zu Manchester Cityzwischen allen Parteien vollständig vereinbart.

Der 25-jährige argentinische Star bestand darauf, sich den 'Citizens' anzuschließen, und äußerte den Wunsch, erneut mit seinem ehemaligen Trainer Enzo Maresca zusammenzuarbeiten.

Über 125 Millionen £: Ein absoluter Rekord in der Geschichte von City

Finanzielle und historische Details dieses Megatransfers:

Manchester CityRekord: Ablösesumme übersteigt 125 Millionen £ (146 Millionen €). Dies stellt einen Rekord als Manchester Cityteuerster Neuzugang in der Vereinsgeschichte dar;

2. Platz in der Premier-League-Geschichte: Dieser Deal wurde zum zweitteuersten Transfer in der Geschichte der Premier League, nur übertroffen vom Transfer von Alexander Isak;

Vorbereitung auf den Medizincheck: Chelsea hat den Verkauf nach langen Verhandlungen offiziell genehmigt, und der Spieler bereitet sich darauf vor, in Manchester den Medizincheck zu absolvieren.

Vertrag von 2023 bis 2032 und der Maresca-Faktor

Enzos Zeit bei Chelsea und die neue Herausforderung: