Romano kündigt rekordverdächtigen Transfer von Enzo Fernández zu City an

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Romano kündigt rekordverdächtigen Transfer von Enzo Fernández zu City an

In den letzten Stunden des Sommertransferfensters wurde der größte Deal des Jahres in der englischen Premier League offiziell abgeschlossen. Laut dem weltweit führenden Insider Fabrizio Romano ist der Wechsel des Chelsea-Mittelfeldspielers und Weltmeisters Enzo Fernández zu Manchester Cityzwischen allen Parteien vollständig vereinbart.

Der 25-jährige argentinische Star bestand darauf, sich den 'Citizens' anzuschließen, und äußerte den Wunsch, erneut mit seinem ehemaligen Trainer Enzo Maresca zusammenzuarbeiten.

Über 125 Millionen £: Ein absoluter Rekord in der Geschichte von City

Finanzielle und historische Details dieses Megatransfers:

  • Manchester CityRekord: Ablösesumme übersteigt 125 Millionen £ (146 Millionen €). Dies stellt einen Rekord als Manchester Cityteuerster Neuzugang in der Vereinsgeschichte dar;

  • 2. Platz in der Premier-League-Geschichte: Dieser Deal wurde zum zweitteuersten Transfer in der Geschichte der Premier League, nur übertroffen vom Transfer von Alexander Isak;

  • Vorbereitung auf den Medizincheck: Chelsea hat den Verkauf nach langen Verhandlungen offiziell genehmigt, und der Spieler bereitet sich darauf vor, in Manchester den Medizincheck zu absolvieren.

Vertrag von 2023 bis 2032 und der Maresca-Faktor

Enzos Zeit bei Chelsea und die neue Herausforderung:

  • Allianz mit Maresca: Der Spieler betrachtete die Wiedervereinigung mit Cheftrainer Enzo Maresca, mit dem er bei Chelsea zusammengearbeitet und eine Bindung aufgebaut hatte, als den wichtigsten Schritt in seiner Karriere;

  • Spuren in London: Nach seinem Erfolg bei der Weltmeisterschaft 2022 hatte Fernández, der im Januar 2023 nach London wechselte, einen Vertrag bei den 'Blues' bis zum Sommer 2032, doch das Angebot von City änderte die Situation grundlegend.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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