Bogdan Guskov sprach über den Knockout von Umar Nurmagomedov

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Bogdan Guskov sprach über den Knockout von Umar Nurmagomedov

Bogdan Guskov, ein bekannter usbekischer Athlet, der in der Halbschwergewichtsklasse der UFC antritt, MMA.Metaratings.ru in einem Interview mit der Publikation über das Turnier in Shanghai, Umar Nurmagomedovs teilte seine Gedanken zu dessen Niederlage gegen Song Yadong.

Der usbekische Kämpfer drückte sein Bedauern über die Niederlage seines Kollegen aus und betonte, dass dieser Schlag Nurmagomedovnicht brechen würde und er noch stärker zurückkehren werde.

«Ich wünschte, es gäbe mehr von unseren Jungs an der Spitze»: Guskovs Eingeständnis

Bogdan Guskov äußerte sich wie folgt zum Moment der Niederlage und zum mentalen Zustand des Kämpfers:

  • Bedauern über die Niederlage: «Ich war aufrichtig traurig über Umars Niederlage. Ich möchte wirklich, dass mehr Jungs aus unserer Region an der Spitze stehen. Petr Yan ist dort, und Umar strebte genau diesen Gipfel an»;

  • Unbeugsamer Wille und der Teamfaktor: «Ich bin überzeugt, dass diese Niederlage Umar noch stärker machen wird. Diese Situation wird ihn keinesfalls brechen. Seine Teamkollegen und Trainer werden nicht zulassen, dass unnötige, negative Gedanken in seinen Kopf gelangen. Er hat eine glänzende Zukunft vor sich».

Die Situation in der Division und der Weg zur Meisterschaft

Guskov erklärte den Wettbewerb im Bantamgewicht und die Formel für den Titelgewinn basierend auf seiner eigenen Erfahrung:

  • Fehlende klare Spitzenreiter: «Ihre Division ist so strukturiert, dass es keine absoluten, klaren Kandidaten gibt. Wenn man zwei starke und glänzende Siege in Folge erzielt, bietet einem die Organisation sofort die Chance auf einen Kampf um den Meisterschaftsgürtel»;

  • Persönliche Erfahrung und Herausforderung: «Ich bin erst seit zwei Jahren in der UFC und habe diese Chance erhalten. Die Hauptsache ist, einen glänzenden, unvergesslichen Kampf im Octagon zu zeigen und zu glänzen».

UFCMMABogdan GuskovUmar NurmagomedovBantamgewicht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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