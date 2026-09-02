Ladeleistungen der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe bekannt gegeben

Der koreanische Technologieriese Samsung arbeitet weiter an seinen kommenden Flaggschiff-Smartphones. Wie die Publikation ixbt.com unter Berufung auf Daten der chinesischen Regulierungsbehörde 3C berichtet, wurden erste technische Details zu den Modellen Galaxy S27 und Galaxy S27+, einschließlich ihrer Ladegeschwindigkeiten, bekannt. Diese Werte sorgen für hitzige Diskussionen unter Nutzern, die die Entwicklung von Flaggschiff-Geräten in den letzten Jahren verfolgt haben. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Laut Zertifizierungsdaten unterstützt das Samsung Galaxy S27 Smartphone mit der Modellnummer SM-S9520 als Standardversion eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 27 W. Das Modell Galaxy S27+ mit der Modellnummer SM-S9560 verfügt hingegen über eine 45 W Ladekapazität. Es wurde jedoch bestätigt, dass bei beiden Geräten kein Netzadapter im Lieferumfang enthalten sein wird.

Stagnation bei der Ladegeschwindigkeit

Bemerkenswert ist, dass die Schnellladeleistung der Standard-Galaxy-S-Flaggschiffe seit Jahren nahezu unverändert bleibt. Experten weisen darauf hin, dass bereits das 2020 eingeführte Galaxy S20 Modell 25 W Ladeleistung unterstützte. Dass sich dieser Wert nach so langer Zeit kaum verändert hat, wirft bei Technik-Enthusiasten Fragen auf.

Die gleiche Situation gilt für die Plus-Modelle. Seit der Einführung des Galaxy S22+ im Jahr 2022 sind Geräte dieser Serie mit einer Ladegeschwindigkeit von 45 W ausgestattet. Es ist daher zu erwarten, dass das Galaxy S27+ diese Tradition fortsetzt und im fünften Jahr in Folge auf denselben Wert begrenzt bleibt.

Kalenderänderungen und neue Modelle

Der Zeitpunkt des Erscheinens der Geräte in der 3C-Datenbank liefert ebenfalls wichtige analytische Erkenntnisse. Während das Galaxy S25 beispielsweise früher im September zertifiziert wurde, wurde das Galaxy S26 erst im Januar registriert und im März angekündigt. Das Erscheinen der Modelle Galaxy S27 und S27+ in der Datenbank bereits im September deutet darauf hin, dass Samsung möglicherweise zu seinem früheren Zeitplan zurückkehrt.

Aktuellen Prognosen zufolge ist eine offizielle Vorstellung der neuen Serie für Januar 2027 wahrscheinlich, auch wenn das Unternehmen noch keine offiziellen Termine bekannt gegeben hat. Es wird zudem erwartet, dass eine Galaxy S27 Pro-Version in die kommende Reihe aufgenommen wird, um die Lücke zwischen dem S27+ und dem S27 Ultra zu schließen. Die Zertifizierungen für die übrigen Modelle werden in den kommenden Monaten erwartet.