Carlo Ancelotti enthüllt seine Beziehung zu José Mourinho

Carlo Ancelotti, Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft und ehemaliger Trainer von Real Madrid, stattete dem Trainingsgelände der „Königlichen“ in Valdebebas heute, am 3. September, einen überraschenden Besuch ab. Der erfahrene italienische Taktiker, der mit den Madrilenen die höchsten Gipfel des Weltfußballs erklommen hat, sprach über seine langjährige Freundschaft mit dem aktuellen Cheftrainer der „Blancos“, José Mourinho, sowie dessen neue Mission in Madrid und äußerte sich voller Anerkennung über seinen Kollegen.

„José ist ein großartiger Trainer“: Ancelottis freundschaftliches Statement

Nach dem Treffen in Madrid und dem Wiedersehen mit der Mannschaft beantwortete Ancelotti offen und aufrichtig Fragen zur Beziehung zwischen den beiden großen Trainern:

Eine langjährige, feste Freundschaft: „Meine Beziehung zu Mourinho? Wir haben seit vielen Jahren ein sehr gutes Verhältnis. Wir stehen in ständigem und herzlichem Kontakt und tauschen häufig Ideen und Nachrichten aus“, sagte Ancelotti;

Zufriedenheit mit der neuen Chance bei Real: „Ich freue mich aufrichtig, dass er hier ist, genau bei Real Madrid, und dass er die Möglichkeit hat, wieder bei diesem großartigen Verein zu arbeiten, der ihn so gut kennt und schätzt;“

Vertrauen in große Ergebnisse: „Ich denke, er wird hier wirklich Großes leisten. José ist ein wahrhaft großartiger Trainer“, lobte der italienische Taktiker das Potenzial seines portugiesischen Kollegen.

Zwei Legenden, die Madrids Geschichte schrieben: Ein Wachwechsel

Zur Erinnerung: Carlo Ancelotti gilt als einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte von Real Madrid. Er leitete den Verein in zwei Perioden — zwischen 2013–2015 und 2021–2025, über mehr als vier Spielzeiten hinweg, Champions Leagueund bescherte dem Club eine Reihe glänzender Siege.

José Mourinho, der im Juni 2026 die Leitung des Teams übernahm, hat damit begonnen, mit den „Blancos“ neue Titel zu gewinnen. Ancelottis Besuch und sein offenes Bekenntnis bewiesen einmal mehr, dass zwischen den beiden starken Fachleuten keine Rivalität herrscht, sondern hoher beruflicher Respekt und aufrichtige Solidarität.

Glauben Sie, dass das erneuerte Real Madrid unter José Mourinho die großen Siege der Ära Carlo Ancelotti wiederholen kann? Wie bewerten Sie den hohen Respekt und die Freundschaft zwischen diesen beiden großen Meistern des Weltfußballs? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!