Ein hitziges Istanbul-Derby erwartet die Fußballfans am 4. Spieltag der türkischen Süper Lig. Am 4. September um 22:00 Uhr (Taschkent-Zeit) empfängt Başakşehir den amtierenden Landesmeister Galatasaray in seinem Heimstadion. Für usbekische Fußballfans ist dieses Duell doppelt bedeutsam: Der Verein, bei dem unsere Nationalmannschaftsführer Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev spielen, trifft auf den Ligariesen, bei dem der junge russische Star Aleksey Batrakov unter Vertrag steht.

Shomurodovs unaufhaltsame Serie: Ein Rennen mit Osimhen, Salah und Vlahović

Der 31-jährige Eldor Shomurodov, Torschützenkönig der letzten Süper-Lig-Saison, hat auch die neue Spielzeit in beeindruckender Form begonnen:

Ein Tor in jedem Spiel: Shomurodov hat in jedem der drei Auftaktspiele getroffen und zeigt eine 100-prozentige Effizienz;

Enges Rennen um den 'Goldenen Schuh': Derzeit führt Galatasaray-Star Victor Osimhen die Torschützenliste der Liga mit 5 Treffern an. Eldor Shomurodov, Trabzonspor-Star Mohamed Salah und Beşiktaş-Stürmer Dušan Vlahović folgen mit jeweils 3 Toren;

Erfahrung im Toreschießen gegen Galatasaray: Der usbekische Stürmer traf bereits in der letzten Saison im Stadion von Başakşehir gegen die 'Gelb-Roten', und die Fans erwarten diesmal erneut einen Treffer von ihm.

Die Stimmung in den Teams: Nuri Şahins Experimente und Okan Buruks Offensivkraft

Die Gastgeber hatten unter dem neuen Cheftrainer Nuri Şahin einen etwas holprigen Saisonstart:

Auf und Ab bei Başakşehir: Nach einem Sieg über Kocaelispor (2:0) verlor das Team gegen Trabzonspor (1:2) und spielte unentschieden gegen Kasımpaşa (1:1). Zudem konzentriert sich der Verein nach den Qualifikationsspielen zur Conference League gegen den finnischen Klub Inter (1:1, 0:2) nun voll auf die heimische Meisterschaft und will Wiedergutmachung vor den eigenen Fans leisten;

Stabilität bei Galatasaray und Batrakovs Debüt: Die Mannschaft von Okan Buruk, die direkt in der Ligaphase der Champions League antritt, verzeichnete ein Unentschieden gegen Çorum (2:2) sowie deutliche Siege gegen Göztepe (3:2) und Erzurumspor (4:0) in der Meisterschaft. Aleksey Batrakov, der Eldor und Abbosbek aus der russischen Liga bestens bekannt ist, feierte gegen Göztepe nach seiner Einwechslung ein erfolgreiches Debüt.

Was sagen die Zahlen? Die Statistik der direkten Duelle

Die Geschichte der Aufeinandertreffen beider Klubs zeigt einen deutlichen Vorteil für die Gäste:

Gesamtbilanz: Die Teams trafen bisher 40 Mal aufeinander, wobei Galatasaray 22 Siege holte, Başakşehir 9 gewann und 9 Spiele unentschieden endeten;

Die unangenehme 10-Spiele-Serie: In den letzten 10 Süper-Lig-Duellen konnte Başakşehir den großen Rivalen nicht besiegen (8 Niederlagen, 2 Unentschieden);

Gegenseitige Effizienz: In den letzten 10 Begegnungen fielen durchschnittlich 2,6 Tore (Galatasaray erzielte im Schnitt 2,2 Tore pro Spiel, während Başakşehir nur 0,4 Treffer verbuchte);

Heimbilanz: In den letzten 5 Spielen in der Başakşehir-Arena gewannen die Meister 4 Mal, ein Spiel endete unentschieden (Durchschnitt von 3,2 Toren).

Experten sind der Meinung, dass Okan Buruks Team zwar der Favorit ist, die Defensive von Galatasaray jedoch Lücken aufweist. Dies bietet dem formstarken Eldor Shomurodov und dem kreativen Flügelspieler Abbosbek Fayzullayev die Chance, Fehler des Gegners auszunutzen.

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov seine Torserie fortsetzen und erneut gegen Galatasaray treffen kann? Kann Başakşehir die sieglose Serie von 10 Spielen beenden und den amtierenden Meister stoppen? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren!