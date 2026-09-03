Haqnazaris Supertor beschert AGMK Sieg gegen Khorezm

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Haqnazaris Supertor beschert AGMK Sieg gegen Khorezm

Usbekische SuperligaDer 20. Spieltag begann in Olmaliq. Das heimische Team von AGMK empfing Khorezm und sicherte sich einen knappen, aber äußerst wertvollen 1:0-Sieg. Das Schicksal der Partie wurde durch ein frühes Traumtor entschieden.

Haqnazari und Qosimov beenden die Negativserie

Die Mannschaft aus Olmaliq unter der Leitung von Mirjalol Qosimov trat an, um die jüngste Ergebniskrise zu beenden:

  • Der entscheidende Treffer in der 15. Minute: Das Spiel wurde durch ein sehenswertes Tor des iranischen Legionärs Siyovash Haqnazari entschieden. Sein präziser Schuss in der 15. Minute blieb der einzige Treffer der Begegnung.

  • Serie von 3 Spielen beendet: Mit diesem Erfolg beendeten die 'Bergleute' endlich ihre Serie von drei Spielen ohne Sieg und ohne eigenes Tor.

  • Aufstieg in der Tabelle: Mit den wichtigen 3 Punkten kommt AGMK nun auf 32 Zähler und klettert auf den 5. Tabellenplatz. Khorezm bleibt mit 20 Punkten auf dem 12. Platz in der Nähe der Abstiegszone.

Superliga. Spielbericht zum 20. Spieltag:

  • AGMK — Khorezm — 1:0

  • 3. September. Olmaliq, AGMK-Stadion

  • Tor: Siyovash Haqnazari (15).

  • AGMK: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Arihiro Sentoku, 84), Giorgi Papava, Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 74), Asad Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 74), Ahmadullo Muqimjonov, Abror Karimov, Siyovash Haqnazari.

  • Khorezm: Umid Ergashev, Sardor Azimov (Umid Sultonov, 61), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 46), Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov (Maksim Shiryayev, 46), Matiya Rom, Aziz Pirmuhammadov, Ulug‘bek Hoshimov, Rustam Abduhamidov (Aziz Axrorov, 79), Rafael Sabino (Suhrob Izzatov, 61).

Glauben Sie, dass das Team von Mirjalol Qosimov nach diesem Sieg Konstanz findet und wieder in den Kampf um die Top-3 einsteigen kann? Und schafft Khorezm den Klassenerhalt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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