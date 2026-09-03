Neue Funktionen des Flaggschiffs Xiaomi 18 Fold enthüllt

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Neue Funktionen des Flaggschiffs Xiaomi 18 Fold enthüllt

Nur vier Tage vor der offiziellen Präsentation hat Xiaomi neue und spannende Details zu seinem kommenden faltbaren Flaggschiff, dem Xiaomi 18 Fold Smartphone, bekannt gegeben. Wie ixbt.com berichtet, zieht das kommende Gerät nicht nur durch seine fortschrittlichen technischen Möglichkeiten, sondern auch durch sein einzigartiges Kamerasystem und seine hohe Leistung die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Laut Unternehmensvertretern ist eines der wichtigsten Highlights des neuen Modells sein externer Bildschirm. Mit einer Größe von 5,38 Zoll und einem Seitenverhältnis von 4:3 kann dieser Bildschirm im zusammengeklappten Zustand als großer Sucher im Stil klassischer Kompaktkameras verwendet werden. Wenn das Telefon aufgeklappt ist, kann das externe Display das Bild der Hauptkamera in Echtzeit anzeigen, was dem Benutzer eine perfekte Kontrolle über den Bildausschnitt ermöglicht.

Leica Optik und fortschrittliche Kameras

Die optischen Fähigkeiten des Smartphones wurden in Zusammenarbeit mit der bekannten Marke Leica entwickelt und umfassen drei Module. Die Hauptkamera verwendet einen 1/1,56-Zoll 50 MP Sensor und Leica Summilux Optik. Ergänzt wird sie durch ein 50 MP Teleobjektiv-Modul mit 3,5-fachem optischem Zoom sowie eine Ultraweitwinkelkamera mit derselben Auflösung.

Das Gerät bietet umfangreiche Möglichkeiten nicht nur für die Aufnahme, sondern auch für die Bearbeitung von Inhalten. Es wird erwartet, dass das aufgeklappte Smartphone als Plattform für die Content-Erstellung dient und über professionelle Software auf "PC-Niveau" verfügt, auch wenn die Namen der spezifischen Anwendungen derzeit noch geheim gehalten werden.

Hohe Leistung und technische Daten

Die Hardware-Plattform basiert auf dem leistungsstarken SoC Xring O3 Prozessor, der im AnTuTu-Test über 5,22 Millionen Punkte erzielte. Das Gerät ist zudem mit modernem LPDDR6-Speicher mit einer Bandbreite von bis zu 113,8 GB/s ausgestattet. Das Xiaomi 18 Fold wird eines der ersten Geräte sein, das mit dem Betriebssystem HyperOS 4 läuft.

Die externen und internen Displays des Smartphones sind durch zweischichtiges UTG-Ultradünnglas geschützt. Die Akkukapazität beträgt 6000 mAh, wobei 67W kabelgebundene und 50W kabellose Ladetechnologien unterstützt werden. Für die faltbare Konstruktion wurde eine neue Generation des speziellen Dragon Bone Scharniers entwickelt.

Um die Langlebigkeit des Geräts zu gewährleisten, werden Dragon Crystal Glass 3.0 und ein Rahmen aus einer 7000er-Aluminiumlegierung verwendet, der sturzsicher aus einer Höhe von bis zu 1,2 Metern ist. Alle weiteren Details zum Xiaomi 18 Fold, einschließlich des Preises, werden bei der Präsentation am 7. September vollständig bekannt gegeben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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