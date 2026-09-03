TCL P80 Ultra: Erstes Smartphone mit NXTPAPER OLED-Display und einmonatigem Standby-Modus

TCL hat einen bedeutenden Schritt auf dem Markt für Mobiltechnologie gemacht und die neue P80-Serie vorgestellt, die erstmals die NXTPAPER-Technologie mit einem OLED-Display kombiniert. Dieser innovative Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er dem Nutzer sowohl moderne Multimedia-Funktionen als auch einen augenschonenden E-Book-Modus in einem einzigen Gerät bietet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das TCL P80 Ultra, das fortschrittlichste Modell der Serie, mit einem 6,83-Zoll-Bildschirm mit 1,5K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Das Panel bietet eine Spitzenhelligkeit von 3200 nit, deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab und fungiert im täglichen Gebrauch als vollwertiges, modernes OLED-Smartphone.

Max Ink-Modus und Akkukapazität

Das Hauptmerkmal des Geräts ist der Max Ink-Modus, der über eine spezielle Taste am Gehäuse aktiviert wird. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird der Bildschirm schwarz-weiß und ähnelt Papier, während die Benutzeroberfläche von unnötigen Apps und Benachrichtigungen bereinigt wird, wodurch das Smartphone in ein E-Book verwandelt wird.

Laut TCL ist das Smartphone mit einem 5800 mAh Akku ausgestattet. Dieser Akku ermöglicht bis zu sieben Tage Dauerbetrieb im Normalmodus und bis zu einem Monat (26 Tage) Standby-Zeit. Das Gerät unterstützt zudem 45 W Schnellladetechnologie.

Technische Möglichkeiten und neue Produktreihe

Das Modell P80 Ultra ist mit einem Dimensity 7400 Elite Prozessor, 8 GB RAM und bis zu 512 GB internem Speicher ausgestattet. Das Hauptkameramodul umfasst 50, 8 und 50 Megapixel Sensoren mit 3-fachem optischen Zoom. Dieses Gerät erfüllt hohe Anforderungen an Leistung und Bildqualität und deckt die Bedürfnisse moderner Nutzer vollständig ab.

Im Rahmen der Präsentation stellte das Unternehmen auch das P80 Pro und das Standardmodell P80 vor. Die Pro-Version behält zwar das OLED-Display und die Kernfunktionen bei, verzichtet jedoch auf das Teleobjektiv. Das Basismodell P80 kommt mit einem Bildschirm ohne NXTPAPER-Technologie und einem 5000 mAh Akku.

Alle drei Smartphones laufen mit dem Betriebssystem Android 16. Für die Modelle P80 Ultra und P80 Pro sind vier große Android-Updates und sieben Jahre Sicherheits-Patches geplant. Der Verkauf auf dem europäischen Markt hat bereits begonnen, wobei die Preise bei 549 Euro für das P80 Ultra, 429 Euro für das P80 Pro und 349 Euro für das Standard-P80 beginnen.