In Usbekistan lenkte eine feierliche Veranstaltung mit Fußballlegenden die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nicht nur auf den Sport, sondern auch auf die damit verbundenen Kosten. Bekzod Mamatqulov, Vorsitzender des usbekischen Futsal-Verbandes, wurde gefragt, wie viel Geld für die Organisation des Besuchs berühmter Spieler im Land ausgegeben wurde.

Der Verbandschef erklärte, dass die genaue Summe nicht bekannt gegeben werde, betonte jedoch, dass die Veranstaltung nicht auf wirtschaftlichen Gewinn ausgelegt war.

„Betrachten Sie diese Veranstaltung als ein festliches Geschenk“

Bekzod Mamatqulov betonte, dass dieses Projekt anlässlich des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit Usbekistans organisiert wurde.

„Da diese Veranstaltung dem 35. Jahrestag unserer Unabhängigkeit gewidmet ist, ist es nicht sehr angebracht, über die dafür ausgegebenen Gelder zu sprechen“, sagte der Verbandsvorsitzende.

Ihm zufolge mag das öffentliche Interesse an der Höhe der Ausgaben groß sein. Mamatqulov erklärte jedoch, dass er die Summe nicht nennen werde.

Nicht alle Tickets wurden verkauft

Der Verbandsvorsitzende betonte ausdrücklich, dass das Hauptziel der Veranstaltung kein finanzieller Gewinn war.

Er sagte, dass nicht alle Tickets für die Spiele in den Verkauf gegangen seien. Dies bedeutet, dass die Organisatoren die Veranstaltung eher als ein öffentliches Sport- und Festevent und nicht als kommerzielles Projekt betrachteten.

Laut Mamatqulov waren die Hauptziele wie folgt:

breite Förderung von Fußball und Sport;

den Fans ein unvergessliches Ereignis bieten;

würdige Feier des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit Usbekistans;

der Bevölkerung eine festliche Stimmung vermitteln.

Warum wurden Fußballlegenden eingeladen?

Der Verbandschef verknüpfte die Veranstaltung mit der Entwicklung des Fußballs im Land. Er betonte, dass in den letzten Jahren wichtige Ergebnisse im usbekischen Fußball erzielt wurden.

Insbesondere die Teilnahme von Junioren- und Jugendnationalmannschaften an Weltmeisterschaften, die Teilnahme an den Olympischen Spielen und die Qualifikation der A-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft wurden als wichtige Meilensteine im Fußball des Landes hervorgehoben.

„All dies ist das Ergebnis der Reformen, die im letzten Jahrzehnt umgesetzt wurden, sowie der enormen Unterstützung durch unseren Präsidenten und unseren Staat“, sagte Mamatqulov.

Der Verbandsvorsitzende äußerte seine Position offen

Mamatqulov kommentierte die für die Veranstaltung ausgegebenen Mittel auch aus persönlicher und geschäftlicher Sicht. Er sagte, dass er neben seiner Tätigkeit als Verbandschef auch unternehmerisch tätig sei.

Er betonte, dass man diese Veranstaltung als kleines Geschenk an das Land und das Volk betrachten sollte, da der Staat große Möglichkeiten für Unternehmer geschaffen habe.

Die Hauptfrage bleibt vorerst offen

Somit wurde bezüglich der Ausgaben für den Besuch der Fußballlegenden in Usbekistan keine genaue Zahl genannt .Der Verbandsvorsitzende erklärte, dass die Veranstaltung keine kommerziellen Ziele verfolgte und als Projekt anlässlich des Unabhängigkeitstages bewertet werden sollte.

Für die Öffentlichkeit, die sich für die Höhe der Kosten interessiert, bleibt die Hauptfrage jedoch — wie hoch das Gesamtbudget der Veranstaltung war — vorerst unbeantwortet.