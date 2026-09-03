Ein wahrhaft historisches und aufregendes Ereignis fand auf dem Trainingsgelände von Real Madrid statt. Der legendäre Carlo Ancelotti, ehemaliger Trainer der „Königlichen“ und aktueller Nationaltrainer Brasiliens, besuchte sein ehemaliges Team. Der italienische Taktiker, der im Santiago Bernabéu zahlreiche Trophäen gewann, begrüßte vor dem Training den neuen Cheftrainer von Real Madrid, José Mourinho, sowie seine ehemaligen Spieler.

Der Madrider Verein veröffentlichte dazu einen speziellen Bericht und eine Fotostrecke auf seiner offiziellen Website.

Aufregende Momente in Valdebebas: „Carlo Ancelotti ist zurück in Madrid!“

Der Pressedienst des Vereins berichtete mit großem Respekt über das Treffen der beiden großen Trainer und der Mannschaft:

Offizielle Erklärung: „Carlo Ancelotti ist zurück in Madrid! Der ehemalige Real-Trainer und aktuelle Nationaltrainer Brasiliens kam nach Valdebebas, um José Mourinho und die Spieler vor dem Training zu begrüßen“, so der Verein.

Herzliche Atmosphäre und ehemalige Schützlinge: Der italienische Taktiker hatte ein herzliches Wiedersehen mit den Spielern, mit denen er über Jahre hinweg große Siege feierte, und wünschte dem Team viel Glück für die neue Ära im Verein.

Die Vereinigung zweier Legenden: Der Anblick von zwei der erfolgreichsten Trainer des Weltfußballs, Ancelotti und Mourinho, die gemeinsam im Hauptquartier von Real Madrid standen, sorgte im Internet bei Millionen von Fußballfans für Begeisterung.

Die erneuerte Mourinho-Ära bei Real: Das Erbe von Carlo

Dieses Treffen hat vor dem Hintergrund der großen Veränderungen im Verein eine besondere symbolische Bedeutung:

Mourinhos Rückkehr: Im Juni 2026 wurde der renommierte 63-jährige portugiesische Taktiker José Mourinho 13 Jahre nach seinem Abschied offiziell erneut zum Cheftrainer von Real Madrid ernannt.

Frühere Triumphe: Zwischen 2010 und 2013 führte der portugiesische Trainer die „Los Blancos“ zu einem rekordverdächtigen La-Liga-Titel (2011/12), dem Copa del Rey (2010/11) und dem Supercup (2012), womit er die Hegemonie von Guardiolas Barcelona brach.

Ancelottis neue Herausforderung: Carlo Ancelotti hat seinen zweiten erfolgreichen Zyklus in Madrid beendet und eine neue Mission begonnen, um den fünffachen Weltmeister, die brasilianische Nationalmannschaft, zu Gold zu führen.

Dieser freundschaftliche und respektvolle Besuch in Valdebebas war ein leuchtendes Beispiel dafür, wie der Generationswechsel der Trainer in der Real-Madrid-Familie auf gesunde und hochklassige Weise stattfindet.

Glauben Sie, dass der zurückgekehrte José Mourinho die Erfolge von Ancelotti mit Real in der Champions Leaguewiederholen kann? Und kann Carlo Ancelotti Brasilien beim nächsten Turnier zum Weltmeistertitel führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!