Mourinho reagiert auf Kritik an La Liga: „Das ist nicht Frankreich oder Deutschland!“

Real Madrid Cheftrainer José Mourinho hat Behauptungen, das Niveau der spanischen Meisterschaft (La Liga) sei gesunken und Siege seien dort einfacher geworden, entschieden zurückgewiesen. Der portugiesische Fachmann verglich die Zeit seiner Amtszeit von 2010 bis 2013 mit der heutigen Situation und betonte, dass der Wettbewerb in Spanien nach wie vor hart sei.

Während der Pressekonferenz vor dem nächsten Spiel äußerte sich „The Special One“ offen:

„Stimmt es, dass das Niveau von La Liga gesunken ist und Siege einfach geworden sind? Nein, absolut nicht“, sagte Mourinho.

Mourinho erkannte auch die Stärke der Vereine außerhalb der Giganten an. Seiner Meinung nach gibt es in Spanien viele starke Klubs. Als konkrete Beispiele nannte der Trainer Barcelona, Atlético, Villarreal und den morgigen Gegner – Betis.

Mourinho verglich La Liga auch mit anderen Top-Ligen: „La Liga ist eine sehr komplexe Meisterschaft. In Deutschland und Frankreich können die Teams schon vor Saisonbeginn vorhersagen, wer die Liga gewinnen wird. In Spanien ist das nicht so“, betonte der portugiesische Experte.

Wir erinnern daran, dass morgen, 4. September Real Madrid ein entscheidendes Heimspiel gegen Betis bestreitet. Der Trainer warnte die Journalisten: „Morgen werdet ihr sehen, wie stark Betis ist.“

Glauben Sie, dass José Mourinho recht hat? Ist das Niveau von La Liga wirklich höher und unvorhersehbarer als in der deutschen und französischen Meisterschaft? Welches Ergebnis erwarten Sie beim bevorstehenden Duell zwischen Real Madrid und Betis? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!