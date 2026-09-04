Cricketspieler steht nach 100-km-Lauf kurz vor Rekord

Ein 22-jähriger Cricketspieler aus Surrey, bevor er einen einzigen Ball warf, 62 Meilen, also 100 Kilometer, steht kurz davor, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde zu erhalten, nachdem er diese Distanz gelaufen ist.

Sam Bodeano begann seine außergewöhnliche Herausforderung am Samstag im berühmten Londoner Lord's Cricket Ground. Er lief etwa 14 Stunden lang und erreichte am Sonntag den Valley End Cricket Clubin Woking. Diese Reise stellte seine körperliche Ausdauer auf eine harte Probe.

Bodeano legte die gesamte Strecke in voller Cricket-Montur zurück und hielt dabei einen Cricketball in der Hand. Sein anstrengender Lauf endete mit einem Cricketspiel. Der Sportler betrat das Feld und warf den ersten Ball zu seinem Vater.

Den aktuellen Rekord um ein Vielfaches übertroffen

Dieser Versuch wurde unternommen, um den Guinness-Weltrekord für die längste Anlaufdistanz beim Cricket-Bowling bei den Männern zu brechen.

Der bisherige Rekord lag bei 15 Meilen. Bodeanos 62-Meilen-Lauf übertrifft die bestehende Marke deutlich.

Das neue Ergebnis wurde jedoch noch nicht offiziell als Rekord bestätigt. Die Organisation Guinness World Records muss den Überprüfungsprozess abschließen. Bodeano hat Beweise für seinen Versuch eingereicht, die nun von den Experten der Organisation geprüft werden.

Unterstützung eines guten Zwecks durch den Lauf

Bodeanos außergewöhnliche Herausforderung beschränkte sich nicht nur auf das Aufstellen eines Sportrekords. Mit dieser Veranstaltung wollte er auch Spenden für die The Ruth Strauss Foundation Krebsstiftung sammeln.

Als Ergebnis wurden fast 6.000 Pfund Sterling an Spendengeldern gesammelt.

Nach Beendigung des Laufs gab Bodeano zu, dass ihn die Reise sehr erschöpft und schlaflos gemacht habe. Dennoch betonte er, dass sich die Anstrengung für einen guten Zweck gelohnt habe.

Sein Weg begann vor Sonnenaufgang im Lord's, einem Ort von großer Bedeutung in der Geschichte des englischen Crickets. Dann bewegte er sich durch London in Richtung Surrey.

Trotz der langen Stunden und der starken Ermüdung hielt der Sportler den Cricketball während der gesamten Strecke in der Hand und hielt sich an die für den Rekordversuch festgelegten Bedingungen.