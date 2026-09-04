Tesla Cybercab-Fahrzeuge werden mit Starlink V5-Technologie ausgestattet

Tesla bereitet sich darauf vor, neue technologische Möglichkeiten für sein kommendes autonomes Robotaxi, das Cybercab, einzuführen. Laut ixbt.com werden diese futuristischen Fahrzeuge mit dem Starlink V5-Satellitenkommunikationssystem ausgestattet. Diese Neuerung erhöht die Stabilität des autonomen Fahrsystems und bietet den Passagieren während der Fahrt hochwertige Unterhaltungsdienste. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Bemerkenswert ist, dass die Integration der Satellitenkommunikation einen unterbrechungsfreien Internetzugang selbst in Gebieten gewährleistet, in denen herkömmliche Mobilfunknetze schwach oder gar nicht verfügbar sind. Firmenchef Elon Musk betonte, dass diese Technologie es Cybercab-Passagieren ermöglichen wird, während der Fahrt 4K-Videos ohne Unterbrechungen zu streamen, was den Fahrzeuginnenraum in ein mobiles privates Kino verwandelt.

Technische Upgrades und Kompaktheit

Das Starlink V5-System, ein Kernstück des Projekts, zeichnet sich durch seine hohe technische Leistung aus. Berichten zufolge kann dieses Satellitenterminal Datenübertragungsraten von über 375 Mbps erreichen. Gleichzeitig liegt der Stromverbrauch bei nur 35–50 Watt, was einen um fast 50 Prozent geringeren Energiebedarf im Vergleich zur vorherigen V4-Generation bedeutet.

Den Ingenieuren ist es zudem gelungen, die Größe der Antenne der neuen Generation deutlich zu reduzieren. Das Terminal ist 35 Prozent kompakter als sein Vorgänger, und das Gewicht wurde um ganze 62 Prozent auf nur noch 1,1 Kilogramm gesenkt. Eine derart leichte und kleine Ausrüstung lässt sich technisch wesentlich einfacher in die Fahrzeugkarosserie integrieren.

Ein Schritt in Richtung autonome Zukunft

Die Implementierung des Starlink-Systems wird zu einem wesentlichen Merkmal des Cybercab-Konzepts. Das Fahrzeug ist für vollständig autonomes Fahren ausgelegt und verzichtet in seinem Design komplett auf Lenkrad und Pedale. Tesla hat bereits mit der Erprobung der Robotaxis in Austin begonnen, wobei die ersten öffentlichen Fahrten für den 4. September geplant sind.

Experten glauben, dass die Konvergenz solcher Technologien die Kultur der persönlichen Mobilität grundlegend verändern könnte. Befreit von der Fahraufgabe können Passagiere ihre Reisezeit vollständig der Entspannung oder der Arbeit widmen. Auch die Sicherheit steht im Fokus, und Tesla hat kürzlich Videos veröffentlicht, die die neuesten Testphasen des Cybercab zeigen.