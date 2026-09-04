„Selbst wenn er bis 50 spielt, wird er weiter treffen“: Luka Modrić über Cristiano Ronaldo

Auf dem Weg zu einem beispiellosen Rekord in der Geschichte des Weltfußballs — dem Meilenstein von 1.000 Toren in offiziellen Pflichtspielen seiner Karriere, Cristiano Ronaldo wurde von seinem langjährigen Weggefährten, dem renommierten Mittelfeldspieler Luka Modrić, in höchsten Tönen gelobt. In einem exklusiven Interview mit der angesehenen spanischen Zeitung AS sprach der kroatische Star offen über das phänomenale Potenzial des 41-jährigen portugiesischen Torjägers und die Tatsache, dass ihm nur noch 22 Treffer zum historischen Rekord fehlen.

„Ein Phänomen und ein echtes Monster“: 22 Schritte bis zur 1.000-Tore-Marke

Modrić würdigte die Leistungen und die aktuelle Form seines Freundes, mit dem er gemeinsam bei Real Madrid spielte:

Noch 22 Tore bis zum Einzug in die Geschichte: Cristiano Ronaldo hat bis heute 978 Tore in offiziellen Spielen erzielt. Er benötigt nur noch 22 präzise Treffer, um den 1.000-Tore-Rekord aufzustellen, den bisher niemand in der Fußballgeschichte erreicht hat;

„Ich habe keine Zweifel, dass er es schafft“: „Cristiano ist ein unglaublicher Spieler, ein Phänomen, ein echtes Monster. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er diesen Meilenstein erreichen wird. Alles, was er erreicht hat, was er immer noch leistet und der Einsatz, den er in jedem Spiel zeigt, verdienen unendliche Bewunderung“, betonte Modrić;

„Mindestens noch ein Jahr vor sich“: Laut Luka hat der Kapitän von Al-Nassr genügend Zeit und die nötige Fitness, um diesen Meilenstein sehr bald zu knacken.

„Selbst mit 50“: Erinnerungen aus Madrid und Ronaldos eiserner Wille

Als er über Ronaldos grenzenlose Energie und Entschlossenheit sprach, hob der kroatische Fußballer dessen außergewöhnliche innere Stärke hervor:

Der Wert der glorreichen Ära bei Real: „Ich werde immer mit besonderer Zuneigung auf unsere gemeinsame Zeit bei Real und die großen Erfolge zurückblicken. Ich hoffe, dass er diesen Meilenstein so schnell wie möglich erreicht“, sagt der Mittelfeldspieler;

„Er hört selbst mit 50 nicht auf“: Modrić betonte die Langlebigkeit der Karriere des portugiesischen Stars: „Ich weiß nicht, wie lange er noch spielen will, aber selbst wenn er bis 50 spielen möchte, wird er weiter Tore schießen“;

Charakter und unerschütterliches Selbstvertrauen: Das Hauptmerkmal, das Luka neben Ronaldos Torinstinkt beeindruckt, ist sein starker Charakter, sein unendliches Selbstvertrauen und seine Entschlossenheit, jede Schwierigkeit zu überwinden.

Der Rekord des 41-jährigen Ronaldo, der die größten Kapitel der Fußballgeschichte neu schreibt, wird bereits mit großer Spannung von der weltweiten Fußballgemeinschaft erwartet.

Was meint ihr, Cristiano Ronaldo in welchem Monat und in welchem Wettbewerb wird er die legendäre 1.000-Tore-Marke knacken? Was ist das Geheimnis, um mit 41 Jahren ein solch hohes Niveau und eine solche Produktivität zu halten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!