Der ehemalige Star von Manchester Unitedund der portugiesischen Nationalmannschaft, der 39-jährige Luis Nani, der derzeit für Aktobe in der kasachischen Premier League spielt, hat mit seiner neuesten Wohltätigkeitstat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Einer bedürftigen Familie mit 6 Kindern, die bisher in Aktobe zur Miete wohnte, wurde ein neues Zuhause geschenkt. Der Weltfußballstar traf sich persönlich mit der Familie und überreichte die Schlüssel, was bei den Fans einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Persönlich überreichte Schlüssel und das Projekt der „Hareket“-Stiftung

Diese Wohltätigkeitsveranstaltung, die am 2. September in Aktobe organisiert wurde, zeichnete sich durch folgende wichtige Details aus:

Von der Miete ins Eigenheim: Die Familie lebte lange Zeit mit 6 Kindern in einer Mietwohnung. Die neue Unterkunft war eine echte Überraschung und ein Fest für alle Familienmitglieder.

Initiative der „Hareket“-Stiftung: Dieses Projekt in Kasachstan wurde im Rahmen des Sozialprogramms der Wohltätigkeitsstiftung „Hareket“ umgesetzt. Obwohl nicht offiziell bestätigt wurde, dass das Haus direkt aus den persönlichen Mitteln des Spielers finanziert wurde, spielte Nani als Hauptakteur und Botschafter des Projekts eine wichtige Rolle.

Schlüsselübergabezeremonie: Luis Nani überreichte der Familie persönlich die Schlüssel zum neuen Haus und übermittelte seine herzlichsten Glückwünsche.

„Ich bin auch in einer armen Familie aufgewachsen“: Das aufrichtige Geständnis des Stars und seine Leistungen auf dem Platz

Während der Übergabe erinnerte sich Nani an seine eigene schwierige Kindheit und betonte, dass er die Situation der Familie sehr gut nachempfinden könne:

„Ich verstehe eure Freude sehr gut“: Der Fußballer verschwieg nicht, dass seine Kindheit von Armut und vielen finanziellen Schwierigkeiten geprägt war. Aus diesem Grund sagte er, er fühle aufrichtig, welch großes Glück es für eine Familie, und besonders für Kinder, sei, ein eigenes Zuhause zu haben.

Leistungen für Aktobe: Der 39-jährige portugiesische Mittelfeldspieler ist nicht nur abseits des Platzes aktiv, sondern auch in der kasachischen Meisterschaft. In dieser Saison hat er 17 Spiele für Aktobe bestritten und dabei 1 Tor erzielt sowie 4 Vorlagen gegeben.

Dieser Schritt der portugiesischen Legende, die zahlreiche Trophäen gewonnen hat, bewies einmal mehr, dass er nicht nur ein hochqualifizierter Sportler, sondern auch ein aufrichtiger und großherziger Mensch ist.

Was denken Sie, wie wirkt sich die Ankunft ausländischer Starspieler in nationalen Ligen und ihre aktive Teilnahme an solchen Wohltätigkeits- und Sozialprojekten auf die lokale Sportkultur aus? Sollten auch Legionäre in unserer Super League solche Initiativen zeigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!