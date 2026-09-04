Leeds vor Angriffslinie gewarnt

Die Offensivoptionen des Premier-League-Klubs Leeds stehen im Fokus der Experten. In einem Interview mit GOAL äußerte der ehemalige Spieler Gordon Strachan Bedenken hinsichtlich des Arbeitspensums und des physischen Drucks auf den Hauptstürmer Dominic Calvert-Lewin. Dass nach Schließung des Sommertransferfensters keine weiteren Schritte zur Verstärkung des Kaders unternommen wurden, sorgt für Diskussionen. Dies berichtet Goal.com .

In Zusammenarbeit mit Grosvenor Sport betonte die Leeds-Legende, wie wichtig Dominic Calvert-Lewin für das Team ist. Der 29-jährige englische Nationalspieler, der nach neun Jahren beim Everton als ablösefreier Spieler kam, überzeugte bereits in seiner ersten Saison mit 14 Toren in der Premier League. Seine Verletzungsprobleme haben im letzten Jahr deutlich abgenommen und er ist auch gut in die neue Saison gestartet.

Alternative Optionen im Angriff und die Belastungsfrage

Bei Leeds stehen hinter Calvert-Lewin Spieler wie Lukas Nmecha und Noah Okafor zur Verfügung, zudem ist Mateo Joseph nach seiner Leihe bei Real Mallorca zurückgekehrt. Keiner von ihnen kann jedoch als beständiger und treffsicherer Stürmer bezeichnet werden. Auch für die Saison 2026 wurde auf den Kauf eines neuen Stürmers für eine hohe Ablösesumme verzichtet, da man sich voll auf die Fähigkeiten von Calvert-Lewin konzentriert.

Gordon Strachan gab an, das Spiel am Sonntag verfolgt zu haben und bezeichnete das auswärts erkämpfte Unentschieden gegen Brentford als wichtigen Punktgewinn. Gleichzeitig betonte er, dass Dominic Calvert-Lewin ständig harten Zweikämpfen und dem physischen Druck der gegnerischen Verteidiger ausgesetzt ist.

Die Notwendigkeit, die Last auf dem Platz zu verteilen

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Laut Quellen, die dem Portal nahestehen, sowie Analysen von Fußballexperten benötigt der Stürmer Partner, die ihn entlasten, um seine physische und mentale Verfassung zu schonen. Strachan ist der Meinung, dass ein Mittelfeldspieler auf der Zehner-Position oder in unmittelbarer Nähe zu Calvert-Lewin agieren sollte. Dadurch könnten die harten Zweikämpfe und Zusammenstöße, denen der Hauptstürmer ausgesetzt ist, halbiert werden.

Derzeit stehen die Führung und der Trainerstab von Leeds vor der Aufgabe, die körperliche Verfassung ihres Top-Torjägers über die gesamte Saison zu erhalten und die Belastung richtig zu verteilen. Sollte das Team dieses Problem nicht lösen, steigt das Verletzungsrisiko für Calvert-Lewin, was die Gesamtergebnisse beeinträchtigen könnte.